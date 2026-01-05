Запланована подія 2

В Украине изменился порядок предоставления налогового расчета для ФЛП и самозанятых лиц

налоги
С 1 января 2026 года меняется порядок предоставления налогового расчета для ФЛП и самозанятых лиц / Shutterstock

С 1 января 2026 г. для налоговых агентов – физических лиц – предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, меняется порядок представления налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы Украины.

Что меняется

В соответствии с обновленными нормами:

  • налоговые агенты – физические лица – предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, представляют налоговый расчет в сроки, установленные для налогового квартала (с разбивкой показателей по месяцам отчетного квартала);
  • другие налоговые агенты, кроме ФЛПов и самозанятых лиц, представляют налоговый расчет в сроки, установленные для налогового месяца.

В ГНС уточняют, что изменения введены Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX " О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" и с целью усовершенствования отдельных положений налогов.

Им внесены изменения, в частности, в пункт 51.1 статьи 51 и абзаца первого подпункта "б" пункта 176.2 статьи 176 Налогового кодекса Украины относительно сроков предоставления Налогового расчета.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине изменяются лимиты доходов для физических лиц – предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, а также суммы налогов, которые они должны платить. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько