В Україні змінився порядок подання податкового розрахунку для ФОПів та самозайнятих осіб

З 1 січня 2026 року для податкових агентів – фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, змінюється порядок подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

Що змінюється

Відповідно до оновлених норм:

податкові агенти – фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового кварталу (з розбивкою показників по місяцях звітного кварталу);

інші податкові агенти, крім ФОПів та самозайнятих осіб, подають податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця.

В ДПС уточнюють, що зміни запроваджено Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".

Ним внесено зміни, зокрема, до пункту 51.1 статті 51 та абзацу першого підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України щодо строків подання Податкового розрахунку.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні змінюються ліміти доходів для фізичних осіб – підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, а також суми податків, які вони мають сплачувати. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.