Бізнес сплатив 1,2 трлн грн податків та зборів у 2025 році

За січень – грудень 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба, становлять 1 трлн 246 млрд грн. Це на 20,2 % більше, або 209,3 млрд грн, ніж минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, попри надскладні умови план надходжень по податках та зборах виконаний на 97,4 %. І це при тому, що він був підвищений більше ніж на 100 млрд грн.

Основні джерела наповнення за 12 місяців 2025 року :

362,9 млрд грн – податок та збір на доходи фізичних осіб;

284,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

306,5 млрд грн – податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування);

163,9 млрд грн – акцизний податок; 48,4 млрд грн – рентні платежі.

Також 179,6 млрд грн становило відшкодування ПДВ. Щомісячний показник відшкодування ПДВ був не нижчим за 13 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2025 році ДПС значно спростила процедури для роботи бізнесу. За цей рік майже вдвічі скоротили кількість ризикових платників та майже вчетверо – кількість зупинених податкових накладних.