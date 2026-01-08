Податкові перевірки: кого перевірятимуть у 2026 році та за якими критеріями

Державна податкова служба України (ДПС) розробила план-графік документальних перевірок на 2026 рік. Цього разу підхід змінився: податківці аналізуватимуть ризики окремо в кожній галузі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Однією з важливих ознак проєкту є його спрямування на превентивність та на заохочення добровільного дотримання податкового законодавства і зменшення адміністративного навантаження на сумлінних платників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заходи спрямовуються виключно на платників податків, у діяльності яких є ознаки податкових ризиків, зокрема ймовірність порушення податкового законодавства та можливі недоплати до бюджету.

Гнучкість плану-графіка

У ДПС наголошують: присутність компанії у плані-графіку на етапі його оприлюднення не є остаточним підтвердженням порушень. Так само і відсутність підприємства у списку не гарантує, що його не додадуть пізніше.

План-графік коригуватиметься двічі на рік. Під час перегляду податківці аналізуватимуть свіжі дані за 2025 звітний рік.

Як знизити свої податкові ризики:

подати достовірні показники декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за результатами діяльності у 2025 році;

привести у відповідність задекларовані показники, якщо вже встигли прозвітувати раніше;

перевірити на вебпорталі ДПС показники рівня сплати за відповідним КВЕД (по відповідних податкових періодах);

порівняти їх із показниками, відображеними у власній податковій звітності;

добровільно задекларувати та сплатити податкові зобов’язання на рівні інших учасників галузі.

ДПС рекомендує платникам податків системно аналізувати власні показники діяльності та своєчасно використовувати передбачені законодавством можливості для їх коригування.

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України дала чіткі роз’яснення щодо уникнення подвійного оподаткування та розповіла, які доходи можна не декларувати. Якщо громадянин України офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно.