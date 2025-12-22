В ГНС объяснили, как декларируются и облагаются налогом доходы украинцев за рубежом: детали

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) дала четкие разъяснения по поводу избежания двойного налогообложения и рассказала, какие доходы можно не декларировать. Если гражданин Украины официально работает и платит налоги по месту жительства за границей, повторно платить их не нужно.

"Не все иностранные доходы подлежат налогообложению и декларированию . У Украины есть соглашения со многими странами мира об избежании двойного налогообложения. Поэтому каждого украинца за рубежом очень просим не поддаваться панике", — подчеркнула и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Что не подлежит налогообложению ?

По ее словам, не нужно декларировать средства и платить налоги в Украине, если физическое лицо является резидентом Украины и получило:

материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;

помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой ступени родства, пострадавшим от российской агрессии.

Когда декларация обязательна?

Декларировать доходы нужно только тогда, когда вы получали за пределами Украины:

официальную заработную плату;

доходы от фриланса или предоставления услуг;

другие доходы, не являющиеся благотворительной помощью.

Как работает "зачет" налогов?

Если вы официально работаете, например, в Польше или Германии, и уже уплатили налог на доход, Украина учтет эту сумму. Вы не платите второй раз — сумма иностранного налога просто уменьшает ваше налоговое обязательство в Украине.

Для этого нужно взять справку в иностранной налоговой, где указана сумма уплаченного налога и источник дохода. Эту справку следует легализовать (если иное не предусмотрено соглашениями между странами). Важно: сумма зачисления не может быть больше налога, который вы должны уплатить в Украине.

Ставки и правила 2025 года

Все иностранные доходы переводятся в гривну по курсу НБУ на дату получения. Налогообложение выглядит так:

НДФЛ - 18%;

военный сбор – 1,5% (для доходов до конца 2024 года) и 5% (для доходов, полученных с 1 января 2025 года).

Подать декларацию можно дистанционно и без очередей через "Электронный кабинет плательщика".

