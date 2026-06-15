Податкова на третину скоротила кількість позапланових та фактичних перевірок бізнесу

Державна податкова служба змінила підхід до контролю підприємців, зосередивши увагу на якості, а не на кількості перевірок. Застосування ризик-орієнтованого підходу дозволяє концентрувати увагу на діяльності тих суб’єктів господарської діяльності, які мають ризики несплати податків

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

При цьому бізнес, який працює прозоро та сплачує в бюджет, практично не потрапляє у фокус перевірок. За інформацією ДПС, зараз особлива увага приділяється саме аналітиці ризиків.

"Контроль поступово зміщується від масових перевірок і численних запитів до аналітики, превентивної роботи та партнерської взаємодії з платниками податків. Це сприяє як підвищенню ефективності адміністрування податків, так і зменшенню навантаження на сумлінний бізнес", – зазначила заступниця голови ДПС Теодозія Чернецька.

До плану-графіка перевірок тепер включаються лише ті платники, щодо яких виявлено високі податкові ризики за результатами аналізу даних інформаційних систем ДПС. З моменту запровадження мораторію у липні 2025 року вже вдалося на третину скоротити кількість позапланових та фактичних перевірок, і ця тенденція зберігається.

Окрему роль у трансформації відіграє система Е-аудиту. Вона посилює цифрову аналітику та дозволяє виявляти ризикові операції без втручання в роботу бізнесу.

Нагадаємо, ДПС розробила план-графік документальних перевірок на 2026 рік. Цього разу підхід змінився: податківці аналізуватимуть ризики окремо в кожній галузі.