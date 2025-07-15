AI-созданная группа набрала 1 миллион прослушиваний на Spotify

Группа The Velvet Sundown выпустила два альбома, прежде чем признаться, что их музыка, образы и история – продукт искусственного интеллекта. Они стали вирусными, набрав более миллиона прослушиваний на Spotify всего за несколько недель.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

Этот случай спровоцировал дискуссию о подлинности в музыке: инсайдеры музыкальной индустрии заявляют, что стриминговые сервисы должны быть обязаны обозначать музыку, созданную ИИ, чтобы слушатели могли сознательно выбирать, что слушают.

Сначала эта "группа", описанная как "синтетический музыкальный проект под руководством человеческой креативности", отрицала, что является творением ИИ, и в июне выпустила два альбома - Floating On Echoes и Dust And Silence, которые напоминали кантри-фолк в стиле Crosby, Stills, Nash & Young.

Ситуация усложнилась, когда один человек, назвавший себя "вспомогательным участником" проекта, сообщил журналистам, что Velvet Sundown использовали генеративную платформу Suno для создания песен и что проект является "художественным обманом".

Официальные страницы группы в соцсетях это опровергали и утверждали, что "личность группы захватили", но впоследствии вышло официальное заявление, которое подтвердило: группа создана искусственным интеллектом и является "не совсем человеком, не совсем машиной", а существует "где-то посередине".

Несколько источников сообщили The Guardian, что текущая ситуация, при которой стриминговые сервисы, в частности Spotify, не обязаны юридически указывать, что музыка создана ИИ, приводит к тому, что слушатели не знают истинное происхождение песен.

Роберто Нери, исполнительный директор Ivors Academy, сказал:

"Огроты типа Velvet Sundown, которые охватывают широкую аудиторию без привлечения человеческих создателей, вызывают серьезные вопросы относительно прозрачности, авторства и согласия".

Он добавил, что этическое использование ИИ может усилить процесс написания песен, но на сегодняшний день его организацию волнуют "глубоко тревожные аспекты" использования ИИ в музыке.

Софи Джонс, директор по стратегии BPI (Британской фонографической индустрии), поддержала требование четкой маркировки контента:

"Мы считаем, что ИИ должно помогать человеческому творчеству, а не заменять его.

Именно поэтому мы призываем правительство Великобритании защитить авторское право и ввести обязанности прозрачности для компаний, работающих с ИИ, чтобы музыкальные права можно было лицензировать и защищать, а контент, созданный исключительно ИИ, маркировать соответствующим образом».

Ранее сообщалось, 44 генеральных директора ведущих европейских компаний обратились с открытым письмом к президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен с призывом приостановить вступление в силу Закона об искусственном интеллекте (AI Act) по меньшей мере на два года. Среди подписавшихся руководители Airbus, BNP Paribas, Carrefour, Philips, Mistral AI, Siemens Energy, ASML и других ключевых игроков рынка.