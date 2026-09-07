Монетизація YouTube для музикантів: як отримувати гроші за перегляди

Для музикантів YouTube давно перестав бути просто майданчиком для кліпів і став повноцінним каналом доходу з власною логікою розподілу грошей, окремими правилами для музичного контенту та щонайменше кількома паралельними інструментами монетизації. Водночас сотні тисяч переглядів не гарантують артисту стабільного заробітку. Адже суми, які реально доходять до музиканта, залежать від типу перегляду, географії аудиторії, наявності посередників та навіть того, чи використовує канал систему Content ID. Команда Dilo розібралася, як саме працює монетизація YouTube для музикантів, скільки платить платформа за 1000 переглядів і чому українські виконавці заробляють на порядок менше за американських колег.

З чого складається дохід музиканта на YouTube

Партнерська програма YouTube (YPP) слугує основним джерелом доходу для більшості каналів, у межах якої платформа розміщує рекламу до, під час та після відео, а автор отримує частину виторгу від цих показів. Стандартний розподіл — це приблизно 55% доходу автору, 45% залишається платформі.

Для музичного контенту дохід формується з кількох окремих джерел одночасно:

реклама в самому відео : прероли, мідроли та банери, за які платять рекламодавці;

частка від підписок YouTube Premium , коли користувач із платною підпискою дивиться музичне відео без реклами, частину вартості підписки все одно розподіляють між авторами, чий контент він переглядав;

YouTube Shorts Fund/Ads Revenue , як окрема система монетизації коротких відео через спільний пул рекламних показів;

Content ID , якщо інші автори використовують музику виконавця у власних відео (кліпи, каверу, фонові доріжки), дохід від такого використання нараховується саме правовласнику треку, а не автору чужого відео.

Середній дохід музичного контенту на YouTube становить приблизно $0,5–2 за 1000 переглядів, і це один з найнижчих показників серед основних джерел монетизації для артистів, поступається навіть Spotify за деякими оцінками.

Умови для входу в партнерську програму

Щоб канал міг заробляти на рекламі, він має відповідати одній з двох порогових умов:

Рівень монетизації Вимоги Що доступно Ранній доступ 500 підписників, 3 публічні відео за 90 днів, 3000 годин перегляду за рік (або 3 млн переглядів Shorts за 90 днів) Спонсорство, Super Chat, Super Stickers, Super Thanks Повна монетизація 1000 підписників, 4000 годин перегляду за рік (або 10 млн переглядів Shorts за 90 днів) Усе з раннього доступу + дохід від реклами, монетизація Shorts, частка від YouTube Premium

Додатково необхідно мати активний акаунт Google AdSense, увімкнену двоетапну перевірку акаунту та відсутність активних порушень правил спільноти. Важливий нюанс саме для музичного контенту полягає в тому, що канал не повинен використовувати чужу музику без ліцензії, інакше можливість монетизації втрачається автоматично, а Content ID може почати передавати дохід не автору відео, а правовласнику використаної композиції.

Скільки платять за 1000 переглядів в Україні

Точної фіксованої ставки CPM (ціни за тисячу показів) не існує і вона залежить від тематики каналу, географії аудиторії, сезонності та конкуренції між рекламодавцями. Найдорожчими традиційно вважаються ніші фінансів, бізнесу та технологій, тоді як розважальний і музичний контент оцінюється помірніше.

За даними Економічної правди, орієнтовні розцінки для українських каналів виглядають так:

за 1000 переглядів рекламного відео на кілька секунд, яке додається на початку ролика — 200–500 грн;

за 1000 переглядів нерухомого зображення продукту чи логотипу в кадрі — 100–300 грн;

вартість реклами в українських інфлюенсерів із аудиторією від 150 тис. переглядів — у середньому 25 000–70 000 грн за інтеграцію.

Для порівняння з роялті на стримінгах: за словами продюсера гурту Tember Blanche Влада Лагоди, за 1000 прослуховувань на YouTube Music артист отримує близько $1, тоді як щоб заробити $1000 з музичного контенту на YouTube, пісню має прослухати чи переглянути близько мільйона разів.

Реальний приклад заробітку українського виконавця

Показовим є кейс пісні «Дура» Ганни Польської, завантаженої через незалежного дистриб'ютора Amuse. За майже пів року після релізу трек зібрав 876 000 прослуховувань і переглядів на всіх платформах разом, і приніс артистці $242. Це наочно демонструє, наскільки скромним може бути реальний дохід навіть при сотнях тисяч взаємодій з контентом, якщо основна аудиторія перебуває в Україні, а не в країнах із високими рекламними ставками.

Якщо реліз просувається через великого дистриб'ютора з додатковими послугами промо, від суми доходу додатково віднімається комісія, зазвичай 25–40%. Якщо до проєкту залучений ще й лейбл чи видавець, вони теж забирають свою частку з прибутку.

Географія аудиторії — головний множник доходу

Перегляди зі США, Канади, Великої Британії, Австралії чи Німеччини традиційно приносять на порядок більше доходу, ніж перегляди з країн із нижчими рекламними ставками, до яких належить і Україна. Тому одна й та сама кількість переглядів може приносити принципово різні гроші залежно від того, звідки саме прийшла аудиторія.

Таким чином, музикантам може допомогти інструмент, якого ще кілька років тому не існувало, а саме — автоматичний дубляж Aloud. Він дозволяє додавати кілька мовних аудіодоріжок до одного відео без створення окремих каналів під кожен ринок: глядач автоматично отримує версію своєю мовою. Оскільки рекламні ставки у Великобританії, Канаді, Австралії та США найвищі, переклад контенту англійською чи іншими популярними мовами може суттєво підвищити потенційний дохід музиканта без необхідності вести кілька окремих каналів.

Юридична сторона: ФОП і податки в Україні

Для українських музикантів, що заробляють через YouTube, виплати проходять через Google AdSense та надходять на банківський рахунок через SWIFT-переказ. В Україні такі кошти зазвичай зараховують на рахунок ФОП, як найпоширеніша модель для креаторів це спрощена система оподаткування 3-ї групи: 5% єдиного податку плюс 1% військового збору.

Оскільки частина доходу YouTube формально пов'язана з американською юрисдикцією, без додаткових документів може застосовуватися утримання податку до 30% з доходу від американських переглядів. Щоб уникнути подвійного оподаткування, потрібно заповнити форму W-8BEN у кабінеті AdSense. Така форма підтверджує податкове резидентство в Україні та дає змогу застосувати умови міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Підводні камені для музичного контенту

Окрема специфіка музичних каналів на YouTube — підвищена увага системи Content ID та ризик потрапити під обмежену монетизацію («жовтий долар»), якщо у відео використана музика без підтвердженої ліцензії. Багато треків, згенерованих ШІ-сервісами, уже внесені у Content ID, тож використання такої музики без документального підтвердження прав може призвести або до блокування монетизації відео, або до того, що весь дохід автоматично піде правовласнику треку, а не автору контенту.

Ба більше, канали, побудовані переважно на чужому контенті з мінімальним редагуванням, як-то кавер-версіях без трансформації, компіляціях чужих кліпів, нарізках виступів. Потім вони потрапляють під політику Reused Content і можуть втратити право на монетизацію взагалі, навіть якщо формально не порушують авторське право.

Монетизація YouTube для музикантів — це ціла екосистема з кількох паралельних інструментів:

реклама,

частка від YouTube

Premium,

Shorts Fund,

спонсорство, суперчати та Content ID.

Втім, порівняно зі стримінговими платформами, дохід із суто музичного контенту на YouTube залишається помірним: $0,5–2 за 1000 переглядів, і суттєво залежить від географії аудиторії.

Для українських виконавців, чия основна база слухачів перебуває вдома, реалістичний шлях до відчутнішого заробітку лежить через комбінацію кількох джерел одночасно. І як показує практика, жодне з цих джерел окремо, не покриває всіх витрат на розвиток артиста.