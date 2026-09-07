Скільки платить Spotify за прослуховування пісні

У публічному просторі стримінгові сервіси часто сприймають як платформи з фіксованою оплатою за перегляд чи прослуховування. Насправді жодна з них, ні Spotify, ні Apple Music, ні YouTube — не платить напряму за одиницю контенту. Усі вони працюють за моделлю розподілу загального доходу: гроші формуються з підписок і реклами в єдиний пул, а потім діляться між платформою та авторами пропорційно до їхньої частки в загальному обсязі прослуховувань. Команда Dilo розібралася, кільки насправді платить Spotify за одне прослуховування, чому та сама кількість стрімів приносить різні гроші залежно від країни слухача, і чому українським артистам доводиться набирати вдвічі-вчетверо більше прослуховувань за своїх західних колег.

Як формується виплата на Spotify

Головна відмінність Spotify від інтуїтивного уявлення «заплатили за трек» полягає в тому, що виплата залежить не від конкретного прослуховування, а від частки контенту артиста в загальному обсязі платформи за певний період. Тобто якщо загальна кількість стрімів на Spotify за місяць зросла, а прослуховування конкретного артиста лишилися незмінними, його реальний дохід усе одно може змінитися — просто через зміну «ваги» його контенту в загальному пулі.

Середня ставка Spotify становить приблизно 0,2–0,4 цента за прослуховування, або $2–4 за 1000 стрімів. Це один із найнижчих показників серед великих стримінгів. При цьому має значення й тип акаунту слухача: прослуховування з рекламою (безкоштовний тариф) оцінюються нижче, ніж прослуховування підписників Premium.

Окремо варто врахувати правило, яке діє з 2024 року: якщо трек не набрав щонайменше 1000 прослуховувань за останні 12 місяців, виплат за нього не буде взагалі — платформа просто не нараховує роялті малоактивному контенту.

Порівняння зі Spotify — Apple Music і YouTube платять більше

Серед трьох найбільших сервісів Spotify залишається найменш вигідним для артиста:

Платформа Виплата за прослуховування Виплата за 1000 стрімів Apple Music менше 1 цента $7–10 YouTube (музичний контент) — $0,5–2 Spotify 0,2–0,4 цента $2–4

Apple Music у всіх проаналізованих країнах пропонує найвищі ставки серед стримінгів. YouTube працює за іншою моделлю. Так, дохід формується з реклами, яку переглядають глядачі, та з підписки YouTube Premium, а стандартний розподіл становить приблизно 55% автору й 45% платформі. Додатково в YouTube діє система Content ID, і якщо чужі відео використовують музику артиста, дохід за це нараховується саме правовласнику треку.

Важливо, що наведені суми — це виплати до вирахування комісій. Якщо артист працює через дистриб'ютора чи лейбл, посередник додатково утримує 10–30% від суми роялті, тож фактичний дохід на руках завжди нижчий за середню ставку платформи.

Чому географія слухача змінює все

Найбільший фактор, який впливає на реальний заробіток артиста, — не платформа, а країна, з якої надходять прослуховування. Тут може бути чотирикратна різниця:

Велика Британія : приблизно €8,18 за 1000 прослуховувань;

Польща : близько €3,07, це лише 37,5% від британського рівня;

Україна : у кілька разів менше за британський показник.

Практичний наслідок цієї різниці добре ілюструє порівняння, де щоб заробити €1000 на Apple Music, українському артисту потрібно набрати понад 460 829 прослуховувань, тоді як британському виконавцю для тієї ж суми вистачить лише 122 249 стрімів, тобто майже вчетверо менше.

Реальні приклади заробітку українських артистів

Абстрактні відсотки й ставки складно уявити без конкретних цифр. Тому розглянемо кілька прикладів із практики українських виконавців:

одна з українських артисток отримала $1140 за 700 тисяч прослуховувань на Apple Music;

на Spotify ситуація для українських виконавців часто ще гірша — окремі артисти отримують лише близько $700 за мільйон прослуховувань;

співачка FIЇNKA, чий трек «Афіни» став помітним хітом, підтвердила, що пісня вже принесла їй понад 20 тисяч євро — хоча частина належних виплат на момент коментаря ще не надійшла.

Ці кейси показують, що навіть відносно успішний трек із сотнями тисяч чи мільйонами прослуховувань не гарантує великого доходу, якщо основна аудиторія артиста перебуває в країнах із нижчим CPM (ціною за тисячу прослуховувань), як-от Україна.

Що це означає для артиста

Реальний дохід із прослуховувань на Spotify залежить від комбінації кількох факторів одночасно: типу акаунту слухача (платний чи безкоштовний), географії аудиторії, наявності та розміру комісії дистриб'ютора чи лейблу, а також того, чи подолав трек мінімальний поріг у 1000 стрімів на рік.

Для більшості артистів, чия аудиторія зосереджена в Україні чи інших країнах Східної Європи з нижчим CPM, це означає, що навіть стабільна й регулярна аудиторія рідко перетворюється на суттєвий прибуток лише з роялті самого Spotify, де платформа радше залишається каналом охоплення слухачів, ніж основним джерелом заробітку.