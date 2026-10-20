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Ізмаїльський порт отримає новий катер: чому це важливо для логістики Дунаю

АМПУ придбала лоцманський катер для Ізмаїльського порту
АМПУ придбала лоцманський катер для Ізмаїльського порту / АМПУ

ДП “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) за результатами міжнародної конкурсної закупівлі уклало контракт на постачання лоцмансько-обслуговуючого катера для Ізмаїльської філії. Договір було підписано 14 жовтня 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АМПУ.

Залучення нового судна дозволить забезпечити оперативне обслуговування суден та лоцманське проведення на Дунайському напрямку.

Поповнення флоту має на меті розширити спроможність філії виконувати службові операції, необхідні для надання безпечного та якісного портового сервісу, а також посилити надійність логістичної інфраструктури регіону.

Закупівлю реалізовано в межах міжнародного проєкту RELINC («Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення»). Ініціатива спрямована на посилення критичних Дунайських логістичних ланцюгів.

Проєкт втілюється ДП "АМПУ" спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) за рахунок грантового фінансування Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Нагадаємо, ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.

Автор:
Тетяна Бесараб

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