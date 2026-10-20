Измаильский порт получит новый катер: почему это важно для логистики Дуная

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) по результатам международной конкурсной закупки заключило контракт на поставку лоцманско-обслуживающего катера для Измаильского филиала. Договор был подписан 14 октября 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АМПУ.

Привлечение нового судна позволит обеспечить оперативное обслуживание судов и лоцманское проведение Дунайского направления.

Целью пополнения флота является расширение возможности филиала выполнять служебные операции, необходимые для предоставления безопасного и качественного портового сервиса, а также усилить надежность логистической инфраструктуры региона.

Закупка реализована в рамках международного проекта RELINC («Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения»). Инициатива ориентирована на усиление критических Дунайских логистических цепей.

Проект реализуется ГП "АМПУ" совместно с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) за счет грантового финансирования Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины (URTF).

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.