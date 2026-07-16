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"Нібулон" підписав контракт на міжнародні перевезення Дунаєм

"Нібулон" підписав контракт на міжнародні перевезення Дунаєм
"Нібулон" підписав контракт на міжнародні перевезення Дунаєм

Агрохолдинг "Нібулон" підписав довгостроковий контракт із румунською компанією Transport Trade Services на міжнародні перевезення Дунаєм. Упродовж чотирьох місяців барже-буксирні каравани компанії виконуватимуть рейси між Румунією, Сербією та Болгарією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Перший рейс уже виконано. Судна "Нібулону" доставили партію фосфатних добрив із порту Констанца в Румунії до Прахово в Сербії.

Після цього каравани здійснили зворотне завантаження зерновими та олійними культурами у дунайських портах Болгарії для доставки до Констанци.

У компанії зазначають, що робота за круговою схемою дає змогу мінімізувати порожні переходи суден і ефективніше використовувати флот.

Перевезення виконуються барже-буксирними караванами. Кожен із них може перевозити близько 8 тис. тонн вантажу. Екіпажі повністю складаються з українських моряків.

"Для нас цей контракт — підтвердження того, що українська логістична експертиза й український флот можуть успішно конкурувати на європейському ринку. Ми послідовно масштабуємо міжнародний напрям і прагнемо максимально ефективно використовувати потенціал нашого флоту", — зазначив директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін.

Розвиток міжнародних річкових перевезень є одним із ключових напрямів трансформації логістичної моделі "Нібулону". Після втрати можливості працювати на внутрішніх водних шляхах України компанія переорієнтувала частину флоту на міжнародний ринок Дунаю.

Transport Trade Services є одним із найбільших операторів річкової логістики в Європі.

Додамо, через атаки росіян українська агрокомпанія "Нібулон" втратила 70% активів, її борги становлять майже $600 млн. Попри це, компанія зберегла позиції серед провідних експортерів зерна та впровадила нову бізнес-модель. 

Автор:
Тетяна Гойденко