"Нібулон" підписав контракт на міжнародні перевезення Дунаєм

Агрохолдинг "Нібулон" підписав довгостроковий контракт із румунською компанією Transport Trade Services на міжнародні перевезення Дунаєм. Упродовж чотирьох місяців барже-буксирні каравани компанії виконуватимуть рейси між Румунією, Сербією та Болгарією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Перший рейс уже виконано. Судна "Нібулону" доставили партію фосфатних добрив із порту Констанца в Румунії до Прахово в Сербії.

Після цього каравани здійснили зворотне завантаження зерновими та олійними культурами у дунайських портах Болгарії для доставки до Констанци.

У компанії зазначають, що робота за круговою схемою дає змогу мінімізувати порожні переходи суден і ефективніше використовувати флот.

Перевезення виконуються барже-буксирними караванами. Кожен із них може перевозити близько 8 тис. тонн вантажу. Екіпажі повністю складаються з українських моряків.

"Для нас цей контракт — підтвердження того, що українська логістична експертиза й український флот можуть успішно конкурувати на європейському ринку. Ми послідовно масштабуємо міжнародний напрям і прагнемо максимально ефективно використовувати потенціал нашого флоту", — зазначив директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін.

Розвиток міжнародних річкових перевезень є одним із ключових напрямів трансформації логістичної моделі "Нібулону". Після втрати можливості працювати на внутрішніх водних шляхах України компанія переорієнтувала частину флоту на міжнародний ринок Дунаю.

Transport Trade Services є одним із найбільших операторів річкової логістики в Європі.

Додамо, через атаки росіян українська агрокомпанія "Нібулон" втратила 70% активів, її борги становлять майже $600 млн. Попри це, компанія зберегла позиції серед провідних експортерів зерна та впровадила нову бізнес-модель.