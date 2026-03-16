Близько $600 млн збитків і нова бізнес-модель: як Нібулон виживає під час війни

Через атаки росіян українська агрокомпанія "Нібулон" втратила 70% активів, її борги становлять майже $600 млн. Попри це, компанія зберегла позиції серед провідних експортерів зерна та впровадила нову бізнес-модель.

Як пише Delo.ua, про це розповів власник "Нібулону" Андрій Вадатурський в інтерв’ю LIGA.net.

Втрати "Нібулону" через війну

Перші роки повномасштабної війни для "Нібулону" були найгіршими часами. За рік доходи скоротилися майже втричі: з 41 млрд грн у 2021-му до 15 млрд грн у 2022-му.

Через війну "Нібулон" втратив 70% операційних потужностей. Не працюють порт у Миколаєві, річкова навігація та частина флоту. В окупації або заміновано 30% земельного банку, знищено п’ять елеваторів. Росіяни викрали 140 000 тонн нашого зерна, зазначив Вадатурський.

"Станом на січень 2026 року підтверджені експертами збитки компанії становлять близько $600 млн", - заявив власник "Нібулону".

Проте за його словами, "Нібулон" працює і входить до топ-5 експортерів зерна.

У січні частка Нібулону в експорті сягнула 12%. За результатами цього маркетингового року ми плануємо отримати стабільні 8–8,5%, розповів Вадатурський.

Власник компанії наголосив, що коли росіяни знищили Каховське водосховище, стало зрозуміло: бізнес-моделі, за якої попередні 15 років будували "Нібулон", більше не існує.

"І коли її можна буде відновити – невідомо. Можливо, що вже ніколи. Але борги залишилися", - сказав Вадатурський.

Він розповів, що перед війною "Нібулон" реалізовував масштабну інвестиційну програму: будував інфраструктуру, флот, розширював логістику. На той момент кредитний портфель становив близько $570 млн і "Нібулон" співпрацювали з 26 банками.

"Попри втрату значної частини активів, компанія продовжує виконувати свої зобов’язання. За останні чотири роки Нібулон заробив понад $250 млн. З них близько $180 млн спрямовано на обслуговування кредитів банків", - заявив Вадатурський.

За його словами, ситуації були різні. Деякі банки намагалися посилити тиск. Але водночас багато партнерів повірили в зміни, нову модель та здатність пройти цю кризу.

Наразі "Нібулон" працює з 28 банками. Вадатурський пояснив, що деякі з них просто чекають повернення кредитів. Але є ті, що займають проактивну позицію.

Нова бізнес-модель компанії

Власник "Нібулону" заявив, що структура бізнесу тримається на чотирьох стовпах: агровиробництво, елеватори, логістика та трейдинг.

Ключове – усі ці складники працюють як єдина система.

"До війни наша головна конкурентна перевага була в логістиці. Завдяки власному флоту, річковим терміналам і портовій інфраструктурі "Нібулон" пропонував фермеру кращу ціну на зерно, ніж конкуренти", - розповів Вадатурський.

Також за його словами, в "Нібулоні" повністю переглянули філософію агровиробництва.

"Наш бізнес тримається на чотирьох стовпах: агро, елеватори, логістика та трейдинг... Кожен напрям має бути прибутковим та водночас підсилювати всю систему", – каже Вадатурський.

Завдяки фінансовій допомозі EIFO компанія оновили парк техніки – інвестували у сучасні посівні комплекси, комбайни та ґрунтообробну техніку. Це дало змогу значно підвищити продуктивність і зменшити витрати на гектар, зазначив він.

Окрім того, змінено структуру посівів. "Нібулон" сфокусувався на тих, які адаптовані до кліматичних умов півдня України та мають стабільнішу економіку.

Компанія, за його словами, інвестує у нові технології. Це зрошення, розвиток власної насіннєвої бази, точне землеробство.

Важливою частиною цієї трансформації стала цифровізація, підкреслив Вадатурський.

"Нібулон" вже працює на єдиній платформі управління. В ній планування робіт, повний контроль техніки та пального, супутниковий зв’язок та елементи штучного інтелекту для моніторингу стану полів та використання агротехнологій, сказав власник компанії.

Результат – суттєво зросла ефективність виробництва.

"Економимо на паливі, насінні, засобах захисту рослин. Якщо раніше над обробкою 1000 гектарів працювало близько 26 людей, то сьогодні – лише шість висококваліфікованих фахівців", - розповів він.

Водночас у цих фахівців заробітна плата зросла вдвічі порівняно із 2021 роком – якщо вимірювати у доларовому еквіваленті, додав Вадатурський.

Про компанію "Нібулон"

"Нібулон" — провідний агровиробник та експортер зі 100% українським капіталом.

Від 1991 року компанія інвестувала понад 2,3 мільярда доларів США у створення сучасної екосистеми продовольчої безпеки. Її основою є партнерство з понад 4 500 українськими агровиробниками, які разом із Нібулоном постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу.

У розпорядженні компанії — розгалужена інфраструктура: 23 елеваторні комплекси, власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу, забезпечуючи агровиробникам надійні та ефективні логістичні рішення.

У лютому 2022 року новим генеральним директором компанії Нібулон став Андрій Вадатурський. Він перейняв управління компанією після смерті засновника холдингу, його батька Олексія Вадатурського.