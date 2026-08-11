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В Україні оновили правила приєднання до електромереж: що зміниться з 1 вересня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила новий комплекс правил для приєднання до електричних мереж, роботи установок зберігання енергії та комерційного обліку електроенергії.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення Регулятора.
Зміни внесено до Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу, Кодексу комерційного обліку електроенергії та Методики формування плати за приєднання. Усі оновлені правила набирають чинності з 1 вересня 2026 року.
Основні нововведення для ринку та бізнесу
Ухвалений пакет змін повністю оновлює механізми взаємодії між операторами систем і споживачами:
- Гнучке приєднання: запроваджено новий механізм підключення до електричних мереж;
- Розділення потужності: дозволена потужність відтепер чітко ділитиметься на потужність відбору та потужність відпуску електричної енергії;
- Застосування cable pooling: розширено можливості для підключення декількох різних електроустановок у єдиній точці приєднання;
- Права операторів УЗЕ: оператори установок зберігання енергії отримали офіційне право встановлювати власні генеруючі установки;
- Комерційний облік: оновлено правила обліку для нових моделей приєднання, об'єктів з УЗЕ та спільних точок підключення;
- Оновлення плати за приєднання: удосконалено порядок розрахунку вартості підключення при одночасному замовленні потужностей відбору та відпуску, а також за умов гнучкого приєднання.
Нові правила спростять розвиток нової генерації, підвищать прозорість розрахунків і сприятимуть ефективнішому використанню існуючої мережевої інфраструктури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП готує нові правила приєднання до електромереж для розподіленої генерації задля стимулювання розвитку маневрової генерації в Україні.