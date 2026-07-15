НКРЕКП готує нові правила приєднання до електромереж для розподіленої генерації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує оновлення Кодексів систем розподілу та передачі для стимулювання маневрової генерації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нововведення дозволять операторам накопичувачів монтувати власні електростанції, розділяти потужність на прийом та віддачу, а також використовувати один кабель декільком різним виробникам струму.

Гнучке приєднання

Гнучке приєднання дозволить новим генеруючим об'єктам та установкам зберігання енергії підключатися до мережі за обмеженої пропускної спроможності ліній, якщо замовники дотримуватимуться визначених оператором технічних параметрів роботи.

Такий підхід дає можливість скоротити строки запуску нових енергопроєктів без необхідності очікування завершення капітального ремонту чи будівництва додаткових ліній електропередачі.

Інші положення

Окрім цього, Комісія працює над реалізацією інших положень цього закону, які передбачають:

розділення дозволеної до використання потужності на потужність відпуску та потужність відбору електричної енергії;

надання операторам установок зберігання енергії права встановлювати власні генеруючі потужності;

розширення переліку замовників, які можуть використовувати механізм спільного приєднання за принципом cable pooling , тобто через спільне використання однієї лінії підключення кількома об'єктами.

Нагадаємо, у липні уряд розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури. Це має спростити виконання проєктів із захисту енергетичних об'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж.