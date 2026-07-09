Оператори критичної інфраструктури працюватимуть за спрощеними процедурами

Уряд розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури. Це має спростити виконання проєктів із захисту енергетичних об'єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Рішення має встановити однакові правила реалізації планів і заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, залучених до їх виконання.

Зокрема, спрощеними процедурами зможуть користуватися енергетичні компанії, які забезпечують роботу критично важливих систем, відновлюють і захищають об'єкти енергетичної інфраструктури та беруть участь у розвитку розподіленої газової генерації.

Йдеться, зокрема, про НАК "Нафтогаз України", Оператора ГТС України та НЕК "Укренерго".

В уряді очікують, що розширення проєкту дозволить швидше реалізовувати заходи із захисту енергооб'єктів, будівництва нової генерації та підключення таких об'єктів до мереж.

Зауважимо, що на реалізацію заходів із захисту критичної інфраструктури в Україні вже спрямували 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано.