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Операторы критической инфраструктуры будут работать по упрощенным процедурам

линии электропередач
Операторы критической инфраструктуры будут работать по упрощенным процедурам / Depositphotos

Правительство расширило действие экспериментального проекта по реализации планов устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры. Это должно упростить выполнение проектов по защите энергетических объектов, строительство нового поколения и присоединение к сетям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Решение должно установить равные правила реализации планов и мер устойчивости для всех операторов критической инфраструктуры, привлеченных к их выполнению.

В частности, упрощенными процедурами смогут пользоваться энергетические компании, обеспечивающие работу критически важных систем, восстанавливающие и защищающие объекты энергетической инфраструктуры и участвующие в развитии распределенной газовой генерации.

Речь идет, в частности, о НАК "Нафтогаз Украины", Операторе ГТС Украины и НЭК "Укрэнерго".

В правительстве ожидают, что расширение проекта позволит быстрее реализовывать меры по защите энергообъектов, строительству нового поколения и подключению таких объектов к сетям.

Заметим, что на реализацию мер по защите критической инфраструктуры в Украине уже направили 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано.

Автор:
Татьяна Гойденко