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Операторы критической инфраструктуры будут работать по упрощенным процедурам
Правительство расширило действие экспериментального проекта по реализации планов устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры. Это должно упростить выполнение проектов по защите энергетических объектов, строительство нового поколения и присоединение к сетям.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Решение должно установить равные правила реализации планов и мер устойчивости для всех операторов критической инфраструктуры, привлеченных к их выполнению.
В частности, упрощенными процедурами смогут пользоваться энергетические компании, обеспечивающие работу критически важных систем, восстанавливающие и защищающие объекты энергетической инфраструктуры и участвующие в развитии распределенной газовой генерации.
Речь идет, в частности, о НАК "Нафтогаз Украины", Операторе ГТС Украины и НЭК "Укрэнерго".
В правительстве ожидают, что расширение проекта позволит быстрее реализовывать меры по защите энергообъектов, строительству нового поколения и подключению таких объектов к сетям.
Заметим, что на реализацию мер по защите критической инфраструктуры в Украине уже направили 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано.