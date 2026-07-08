В Украине стало больше естественных монополий: кто контролирует критическую инфраструктуру

В Украине по состоянию на конец мая 2026 официально зафиксировано 3 730 субъектов естественных монополий. За последние два с половиной года этот список увеличился на 100 компаний и предпринимателей, что демонстрирует прирост в 3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Главные игроки и новички рынка

Абсолютным лидером по уровню доходов среди естественных монополий остается НАЭК "Энергоатом" с годовым показателем в 254,7 миллиарда гривен.

Вторую строчку занимает НЭК "Укрэнерго" со 107,7 миллиарда гривен, а замыкает тройку крупнейших ПАО "Укрнафта", чья выручка достигла почти 99,6 миллиарда гривен.

В первую пятерку лидеров Индекса Опендатабота также вошли "Укрзализныця" и "Укргаздобыча".

В то же время, перечень пополнился мощными новичками. Наибольший доход среди недавно добавленных компаний показал морской торговый порт "Южный" с результатом 3,2 миллиарда гривен, рядом с которым в реестр вошли "Николаевводоканал" и "Хмельницкводоканал".

Структура и географическое распределение монополистов

97% субъектов естественных монополий в Украине составляют именно компании — 3 607. Доля ФЛП остается минимальной — только 123 предпринимателя, или 3%.

Более 60% общего количества естественных монополий задействованы в сфере критической инфраструктуры, а именно в централизованном водоснабжении и водоотведении.

Еще 27% рынка занимают предприятия, осуществляющие транспортировку тепловой энергии по магистральным и местным сетям.

В разрезе организационно-правовых форм 97% монополистов составляют юридические лица, тогда как доля физических лиц-предпринимателей составляет всего 3%.

Чаще всего такие компании являются коммунальными предприятиями, занимающими 57% реестра.

В региональном измерении лидером по количеству зарегистрированных монополий стала Одесская область с долей в 10%, за которой следуют Полтавская и Киевская области.

Напомним, украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.