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Кабмин обновил состав наблюдательного совета "Энергоатома": назначены два независимых члена

Энергоатом
Кабмин обновил состав наблюдательного совета "Энергоатома"

Кабинет министров Украины назначил новых членов наблюдательных советов двух государственных компаний топливно-энергетического комплекса — АО "НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

В частности, независимыми членами наблюдательного совета "Энергоатома" назначены Доминика Миньера и Мэтью Мюррея. Они заменят ранее досрочно прекратившие полномочия Патрика Фрагмана и Бриса Ива Андре Боюона. После этих изменений наблюдательный совет компании сформирован в полном составе.

Отбор кандидатов производился по конкурсной процедуре в соответствии с действующим порядком. Номинационный комитет предварительно рассмотрел 11 кандидатов и определил финальный список назначений.

Доминик Миньер имеет более 35 лет опыта в сфере ядерной энергетики, в частности у EDF и Ontario Power Generation, а также работает в консалтинге и входит в наблюдательные советы международных энергетических компаний.

Мэтью Мюррей специализируется на управлении, антикоррупционной политике и комплаенсе. Имеет опыт работы в структурах правительства США, международных организациях и Украине, в частности в сферах отбора руководства антикоррупционных органов.

Также правительство согласовало назначение Юрия Буцы представителем государства в наблюдательном совете ООО "Оператор ГТС Украины". Это решение позволило завершить формирование ее полного состава.

У Буца есть опыт работы в сфере государственных финансов, управления государственным долгом и корпоративного управления, в том числе на должностях в Минфине и государственных регуляторных органах.

Правительство отмечает, что это предназначение является частью политики реформирования корпоративного управления в государственных энергетических компаниях. Она направлена на повышение прозрачности, профессионализма и соответствия стандартам ОЭСР, а также усиление эффективности стратегического управления в условиях военного положения.

Напомним, о том, что независимый член наблюдательного совета "Энергоатома" Патрик Фрагман уходит в отставку, сообщалось еще в мае.

Автор:
Татьяна Гойденко