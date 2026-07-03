Кабмін оновив склад наглядової ради "Енергоатому": призначено двох незалежних членів

Кабінет міністрів України призначив нових членів наглядових рад двох державних компаній паливно-енергетичного комплексу — АТ "НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" призначено Домініка Міньєра та Метью Мюррея. Вони замінять Патріка Фрагмана та Бріса Іва Андре Боюона, які раніше достроково припинили повноваження. Після цих змін наглядова рада компанії сформована у повному складі.

Відбір кандидатів здійснювався за конкурсною процедурою відповідно до чинного порядку. Номінаційний комітет попередньо розглянув 11 кандидатів та визначив фінальний перелік призначень.

Домінік Міньєр має понад 35 років досвіду у сфері ядерної енергетики, зокрема в EDF та Ontario Power Generation, а також працює у консалтингу та входить до наглядових рад міжнародних енергетичних компаній.

Метью Мюррей спеціалізується на врядуванні, антикорупційній політиці та комплаєнсі. Має досвід роботи у структурах уряду США, міжнародних організаціях та в Україні, зокрема у сферах відбору керівництва антикорупційних органів.

Також уряд погодив призначення Юрія Буци представником держави в наглядовій раді ТОВ "Оператор ГТС України". Це рішення дозволило завершити формування її повного складу.

Буца має досвід роботи у сфері державних фінансів, управління державним боргом та корпоративного управління, зокрема на посадах у Мінфіні та державних регуляторних органах.

Уряд зазначає, що ці призначення є частиною політики реформування корпоративного управління у державних енергетичних компаніях. Вона спрямована на підвищення прозорості, професійності та відповідності стандартам ОЕСР, а також посилення ефективності стратегічного управління в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, про те, що незалежний член наглядової ради "Енергоатому" Патрік Фрагман йде у відставку, повідомлялося ще у травні.