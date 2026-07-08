В Україні побільшало природних монополій: хто контролює критичну інфраструктуру

В Україні станом на кінець травня 2026 року офіційно зафіксовано 3 730 суб’єктів природних монополій. За останні два з половиною роки цей перелік збільшився на 100 компаній та підприємців, що демонструє приріст у 3%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Головні гравці та новачки ринку

Абсолютним лідером за рівнем доходів серед природних монополій залишається НАЕК "Енергоатом" із річним показником у 254,7 мільярда гривень.

Другу сходинку посідає НЕК "Укренерго" зі 107,7 мільярда гривень, а замикає трійку найбільших ПАТ "Укрнафта", чий виторг сягнув майже 99,6 мільярда гривень.

До першої п’ятірки лідерів Індексу Опендатаботу також увійшли "Укрзалізниця" та "Укргазвидобування".

Водночас перелік поповнився потужними новачками. Найбільший дохід серед нещодавно доданих компаній показав морський торговельний порт "Південний" із результатом 3,2 мільярда гривень, поруч із яким до реєстру увійшли "Миколаївводоканал" та "Хмельницькводоканал".

Структура та географічний розподіл монополістів

97% суб’єктів природних монополій в Україні складають саме компанії — 3 607. Частка ФОПів залишається мінімальною — лише 123 підприємці, або 3%.

Понад 60% від загальної кількості природних монополій задіяні у сфері критичної інфраструктури, а саме у централізованому водопостачанні та водовідведенні.

Ще 27% ринку займають підприємства, які здійснюють транспортування теплової енергії магістральними та місцевими мережами.

У розрізі організаційно-правових форм 97% монополістів складають юридичні особи, тоді як частка фізичних осіб-підприємців становить лише 3%.

Найчастіше такі компанії є комунальними підприємствами, які займають 57% реєстру.

У регіональному вимірі лідером за кількістю зареєстрованих монополій стала Одеська область із часткою у 10%, за якою йдуть Полтавська та Київська області.

Нагадаємо, українські водоканали масово заявляють про наміри підвищититарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.