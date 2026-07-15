НКРЭКУ готовит новые правила присоединения к электросетям для распределенной генерации

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит обновление Кодексов систем распределения и передачи для стимулирования маневровой генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нововведения позволят операторам накопителей монтировать собственные электростанции, разделять мощность на прием и отдачу, а также использовать один кабель нескольким разным производителям тока.

Гибкое присоединение

Гибкое присоединение позволит новым генерирующим объектам и установкам хранения энергии подключаться к сети при ограниченной пропускной способности линий, если заказчики будут соблюдать определенные оператором технические параметры работы.

Такой подход позволяет сократить сроки запуска новых энергопроектов без необходимости ожидания завершения капитального ремонта или строительства дополнительных линий электропередачи.

Другие положения

Кроме того, Комиссия работает над реализацией других положений данного закона, которые предусматривают:

разделение разрешенной на использование мощности на мощность отпуска и мощность отбора электрической энергии;

предоставление операторам установок хранения энергии права устанавливать собственные генерирующие мощности;

расширение перечня заказчиков, которые могут использовать механизм совместного подсоединения по принципу cable pooling , то есть через совместное использование одной линии подключения несколькими объектами.

Напомним, в июле ряд расширил действие экспериментального проекта по реализации планов устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры. Это должно упростить выполнение проектов по защите энергетических объектов, строительство нового поколения и присоединение к сетям.