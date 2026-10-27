Музичний стримінг: як працюють Spotify, Apple Music і YouTube Music

Поява стримінгових платформ сколихнула світовий музичний ринок і відкрила нові можливості насамперед для артистів-початківців, які отримують від прослуховувань на стримінгах основний прибуток. На перший погляд усе виглядає просто: митець створює музику, завантажує її на платформу й отримує гроші за кожне прослуховування. Але щоб музика дійшла від артиста до слухача, а гроші у зворотному напрямку, працює ціла індустрія цифрової дистрибуції. Як технічно влаштований музичний стримінг, чому артист не може просто завантажити трек у Spotify самостійно, і скільки реально заробляють українські виконавці на прослуховуваннях — розібралася команда Dilo на основі галузевих оглядів музичної дистрибуції.

Що таке аудіостримінг

Музичний стримінг — це технологія відтворення аудіо в інтернеті в реальному часі за запитом, без завантаження файлу на пристрій. Для цього створюються глобальні онлайн-сховища, здатні одночасно обслуговувати мільйони користувачів і транслювати композиції по всьому світу зі збереженням якості звуку.

Якість передачі залежить від частоти дискретизації, тобто часового інтервалу між семплами, короткими оцифрованими звуковими фрагментами. Чим вища частота, тим чистіший звук. Аудіо високої роздільної здатності (Hi-Res) означає мінімум 96 кГц і 16 біт — за такого стандарту записи різних жанрів і епох відтворюються з однаково високою якістю.

Платформи монетизують прослуховування за однією з двох основних моделей:

Freemium — користування музикою безплатне, але з обмеженнями: між треками відтворюється реклама. Щоб прибрати ці незручності, слухачам пропонують придбати преміум-версію. За такою схемою працює, зокрема, Spotify.

Підписка — доступ до сервісу відкривається лише після оплати, вартість фіксована, а користувач одразу отримує повний набір функцій без реклами.

Проте більшість музичних платформ не приймає аудіозаписи безпосередньо від окремих виконавців. Вони працюють виключно через дистриб'юторів, лейбли та інших затверджених партнерів, які відповідають за правильність переданих матеріалів і наявність прав на музику.

Чому артист не може просто завантажити трек напряму

Навіть інструменти для самих артистів, як-от Spotify for Artists, дозволяють керувати профілем, переглядати статистику чи додавати Canvas, але сам аудіофайл завантажується не через профіль артиста, а виключно через дистриб'ютора.

Ця система потрібна платформам, щоб підтримувати порядок у каталозі, де кожен реліз має містити коректні технічні дані й однозначно визначених авторів і правовласників. Інакше в сервісах з'являлися б дублікати, неправильні профілі й численні суперечки щодо прав.

Дистриб'ютор, агрегатор і лейбл: у чому різниця

Три ключові типи посередників у музичній дистрибуції виконують різний обсяг роботи:

Тип партнера Що робить Особливість Агрегатор Автоматизований сервіс: артист сам завантажує файли й заповнює дані Підходить досвідченому артисту, який розуміється на метаданих Дистриб'ютор Ті самі технічні функції + ручна перевірка, допомога з профілями, звітами, претензіями Більше супроводу, вища вартість послуг Лейбл Доставка музики + фінансування запису, просування, менеджмент В обмін забирає частину доходу, права чи ексклюзивність

Але навіть невеликий лейбл не обов'язково має прямі договори зі стримінговими платформами — він може передавати релізи через іншого міжнародного партнера. Для артиста критично розуміти весь ланцюг співпраці й комісію кожної сторони в цьому ланцюгу, адже кожна ланка забирає свій відсоток.

Що потрібно підготувати для випуску релізу

Дистрибуція — це не просто завантаження файлу. Перед поданням на платформи потрібно підготувати:

фінальний мастер-запис у форматі WAV;

квадратну обкладинку високої якості без посилань, номерів телефонів, цін чи логотипів платформ;

назву релізу та треків, імена основного й запрошених артистів;

список авторів музики й тексту, інформацію про власника мастер-запису;

дату виходу, жанр, мову та інші метадані.

Окремо використовуються спеціальні ідентифікатори: UPC позначає реліз як окремий продукт, ISRC ідентифікує конкретний аудіозапис. Ці коди важливо зберігати, особливо якщо музика перевидаватиметься чи переноситиметься до іншого дистриб'ютора, оскільки для незміненого запису потрібно використовувати попередній ISRC, щоб платформи правильно зіставили стару й нову версії релізу.

Оптимальний термін подачі матеріалів становить приблизно три-чотири тижні до виходу. Це залишає час на редакційний пітч, підготовку реклами й вирішення можливих технічних проблем. Там термінова доставка за день-два підвищує ризик, що реліз з'явиться не на всіх платформах одночасно.

Як формуються роялті: механіка нарахування

Єдиної гарантованої ставки за одне прослуховування не існує. Сума залежить від платформи, країни слухача, типу його підписки, доходу сервісу та моделі розподілу коштів. Платформа не переказує гроші артисту одразу після кожного прослуховування.

Спочатку вона формує звіт, передає його дистриб'ютору разом із відповідною сумою, і вже партнер застосовує передбачені договором комісії та відображає дохід у системі правовласника. Тому між фактичним прослуховуванням і появою грошей на балансі завжди минає певний час.

Скільки реально платять різні сервіси

Орієнтовні ставки за мільйон прослуховувань суттєво відрізняються між платформами й сильно залежать від країни аудиторії:

на Spotify український артист отримує приблизно $700 за мільйон прослуховувань;

на YouTube Music — близько $1000 за мільйон;

YouTube Music на Apple Music — приблизно $3000 за мільйон.

Різниця пояснюється географією слухачів. Річ у тому, що аудиторія з США та Західної Європи «коштує» дорожче за аудиторію з України, оскільки в Україні досі відносно мало людей слухають музику через офіційні ліцензовані джерела. Відповідно, вони акумулюють для стримінгів менше коштів, які ті потім розподіляють між артистами.

Моделі оплати дистриб'юторів

Компанії-посередники використовують кілька різних схем роботи з артистами:

фіксована плата за реліз : оплата за кожен сингл, EP чи альбом окремо; при регулярних релізах витрати накопичуються;

річна підписка : артист платить щороку та отримує можливість випускати певну або необмежену кількість релізів; тут критично з'ясувати, що станеться з каталогом після припинення оплати;

комісія з роялті : дистриб'ютор не бере оплату наперед, але утримує відсоток доходу, зазвичай 15–30%, що зручно для артиста-початківця, але з часом для стабільного каталогу стає відчутним.

Деякі компанії поєднують кілька моделей одночасно. Наприклад, плату за випуск плюс відсоток від доходу. Навіть формулювання «артист отримує 100% роялті» не завжди означає отримання всього доходу, сформованого платформою: частину коштів міг утримати міжнародний партнер ще до того, як звіт надійшов локальному сервісу.

Дистрибуція ≠ просування?

Важливо розрізняти дві різні послуги. Дистриб'ютор забезпечує появу музики на платформах, але сама публікація не створює аудиторію. Тобто після виходу реліз конкурує з величезною кількістю іншої музики, тож артисту потрібна окрема стратегія просування: реклама в соцмережах, короткі відео для TikTok та Instagram, робота з плейлистами, співпраця з блогерами, концерти.

Деякі дистриб'ютори надають промопослуги додатково, але це не варто сприймати як автоматичну частину доставки. Так само редакційний пітч не гарантує потрапляння до плейлиста. Партнер може правильно підготувати й подати інформацію, але остаточне рішення завжди залишається за редакторами платформи.

Музичний стримінг — це значно складніша система, ніж здається на перший погляд: за простою дією «слухач натиснув play» стоїть ланцюжок із платформи, дистриб'ютора й часто лейблу, кожен з яких отримує свою частку доходу, перш ніж гроші дійдуть до артиста.

Для українських виконавців ситуація додатково ускладнюється нижчою «вартістю» вітчизняної аудиторії порівняно із західними ринками. Тобто та сама кількість прослуховувань у США чи Великій Британії принесе суттєво більше, ніж в Україні.

Тому вибір правильного дистриб'ютора чи лейблу, розуміння структури комісій на кожному етапі та грамотна підготовка релізу (від метаданих до термінів подачі) стають не формальністю, а реальним фактором, що визначає, скільки артист зрештою отримає на руки зі своєї музики