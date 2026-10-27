Coca-Cola збільшила прибуток та випередила PepsiCo на ринку: чому продажі зростають

Компанія Coca-Cola підвищила свій річний прогноз прибутку, зробивши ставку на високий попит на безалкогольні напої на таких ринках, як Індія та Бразилія. Водночас зростання продажів дорожчих напоїв, зокрема молока Fairlife, успішно компенсувало зростання витрат у Північній Америці.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Зараз виробник очікує, що порівняний валютно-нейтральний прибуток на акцію зросте щонайменше на 9% у 2026 році, що перевищує попередній орієнтир у 7-8%. Щорічне органічне зростання доходу тепер прогнозують на рівні щонайменше 5%.

Компанія випереджає PepsiCo

Впевнене зростання обсягів продажів Coca-Cola контрастує зі слабкими показниками PepsiCo, яка стикається зі зниженням попиту на снеки в США. Coca-Cola активно завойовує вибагливих споживачів, пропонуючи як дешевші та менші упаковки, так і преміальні новинки, серед яких Coca-Cola Cherry Float та нові серії Topo Chico.

Світові обсяги виробництва зросли на 5% у третьому кварталі завдяки ринкам Індії, Китаю, Мексики та Бразилії. На північноамериканському ринку показники залишилися стабільними.

Аналітики відзначають, що розрив між Coca-Cola та її основними конкурентами продовжує швидко збільшуватися.

Акції зросли на третину

Виробник товарів масового вжитку відчуває тиск через подорожчання алюмінію та ПЕТ-упаковки, однак зростання доходу на 7,4% у третьому кварталі підтримало операційну рентабельність на рівні 33,4%.

За квартал виручка досягла 13,38 мільярда доларів, що перевищило очікування аналітиків у 12,92 мільярда. Скоригований прибуток у 91 цент на акцію також виявився вищим за прогнозований.

Акції компанії зросли приблизно на 33% у 2026 році, демонструючи стійкість навіть в умовах загального ослаблення споживчих витрат.

Coca-Cola в Україні

Coca-Cola залишається найбільшим виробником безалкогольних напоїв у країні та посідає 61-у позицію в рейтингу найбільших приватних компаній України. У 2024 році виторг компанії зріс на 17% і перевищив 16 млрд грн, що більше, ніж у найближчих конкурентів: "Оболоні" (12,8 млрд грн) та "Сандори" (12,2 млрд грн).

Обидві українські компанії Coca-Cola оновили керівництво влітку 2025 року. У червні 2025 року генеральним директором "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" став 40-річний Душан Мітрев, який змінив на посаді Аднана Топіча. У травні тимчасово виконуючою обов’язки директора "Кока-Кола-Україна Лімітед" призначено Тетяну Ставицьку замість Олени Середи.

Після падіння виторгу у 2022 році через війну та пошкодження заводу Coca-Cola за два наступні роки не лише відновилася, а й перевищила довоєнні результати. Крім того, протягом 2022–2024 років компанія випереджала за виторгом свого головного конкурента - PepsiCo. До цього принаймні п’ять років поспіль лідирувала PepsiCo.

3 вересня 2026 року Росія вдарила по заводу Coca-Cola під Києвом. Зеленський назвав це "чітким сигналом США". Під час російської атаки під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola, розташований у Броварському районі Київської області.