UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Наличный курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Coca-Cola увеличила прибыль и опередила PepsiCo на рынке: почему продажи растут

Coca-Cola
Coca-Cola повысила годовой прогноз благодаря высокому спросу в Индии и Бразилии. / Depositphotos

Компания Coca-Cola повысила свой годовой прогноз прибыли, сделав ставку на высокий спрос на безалкогольные напитки на таких рынках, как Индия и Бразилия. В то же время рост продаж более дорогих напитков, в частности молока Fairlife, успешно компенсировал рост расходов в Северной Америке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Сейчас производитель ожидает, что сравнимая валютно-нейтральная прибыль на акцию вырастет по меньшей мере на 9% в 2026 году, что превышает предыдущий ориентир в 7-8%. Ежегодный органический рост дохода теперь прогнозируется на уровне не менее 5%.

Компания опережает PepsiCo

Уверенный рост объемов продаж Coca-Cola контрастирует со слабыми показателями PepsiCo, сталкивающейся со снижением спроса на снеки в США. Coca-Cola активно завоевывает привередливых потребителей, предлагая как более дешевые и меньшие упаковки, так и премиальные новинки, среди которых Coca-Cola Cherry Float и новые серии Topo Chico.

Мировые объемы производства выросли на 5% в третьем квартале благодаря рынкам Индии, Китая, Мексики и Бразилии. На североамериканском рынке характеристики остались стабильными.

Аналитики отмечают, что разрыв между Coca-Cola и ее основными конкурентами продолжает быстро увеличиваться.

Акции выросли на треть

Производитель товаров массового потребления испытывает давление из-за подорожания алюминия и ПЭТ-упаковки, однако рост дохода на 7,4 % в третьем квартале поддержал операционную рентабельность на уровне 33,4 %.

За квартал выручка достигла 13,38 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков в 12,92 миллиарда. Скорректированная прибыль в 91 цент на акцию также оказалась выше прогнозируемой.

Акции компании выросли примерно на 33% в 2026 году, демонстрируя устойчивость даже в условиях всеобщего ослабления потребительских расходов.

Coca-Cola в Украине

Coca-Cola остается крупнейшим производителем безалкогольных напитков в стране и занимает 61 позицию в рейтинге крупнейших частных компаний Украины. В 2024 году выручка компании выросла на 17% и превысила 16 млрд грн, что больше, чем у ближайших конкурентов: "Оболони" (12,8 млрд грн) и "Сандоры " (12,2 млрд грн).

Обе компании Coca-Cola обновили руководство летом 2025 года. В июне 2025 года генеральным директором "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" стал 40-летний Душан Митрев, сменивший в должности Аднана Топича. В мае временно исполняющей обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед" назначена Татьяна Ставицкая вместо Елены Середы.

После падения выручки в 2022 году из-за войны и повреждения завода Coca-Cola за два последующих года не только возобновилась, но и превысила довоенные результаты. Кроме того, в течение 2022-2024 годов компания опережала за выручкой своего главного конкурента – PepsiCo. До этого по крайней мере пять лет лидировала PepsiCo.

3 сентября 2026 г. Россия ударила по заводу Coca-Cola под Киевом. Зеленский назвал это "чётким сигналом США". В ходе российской атаки под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности