Coca-Cola увеличила прибыль и опередила PepsiCo на рынке: почему продажи растут

Компания Coca-Cola повысила свой годовой прогноз прибыли, сделав ставку на высокий спрос на безалкогольные напитки на таких рынках, как Индия и Бразилия. В то же время рост продаж более дорогих напитков, в частности молока Fairlife, успешно компенсировал рост расходов в Северной Америке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Сейчас производитель ожидает, что сравнимая валютно-нейтральная прибыль на акцию вырастет по меньшей мере на 9% в 2026 году, что превышает предыдущий ориентир в 7-8%. Ежегодный органический рост дохода теперь прогнозируется на уровне не менее 5%.

Компания опережает PepsiCo

Уверенный рост объемов продаж Coca-Cola контрастирует со слабыми показателями PepsiCo, сталкивающейся со снижением спроса на снеки в США. Coca-Cola активно завоевывает привередливых потребителей, предлагая как более дешевые и меньшие упаковки, так и премиальные новинки, среди которых Coca-Cola Cherry Float и новые серии Topo Chico.

Мировые объемы производства выросли на 5% в третьем квартале благодаря рынкам Индии, Китая, Мексики и Бразилии. На североамериканском рынке характеристики остались стабильными.

Аналитики отмечают, что разрыв между Coca-Cola и ее основными конкурентами продолжает быстро увеличиваться.

Акции выросли на треть

Производитель товаров массового потребления испытывает давление из-за подорожания алюминия и ПЭТ-упаковки, однако рост дохода на 7,4 % в третьем квартале поддержал операционную рентабельность на уровне 33,4 %.

За квартал выручка достигла 13,38 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков в 12,92 миллиарда. Скорректированная прибыль в 91 цент на акцию также оказалась выше прогнозируемой.

Акции компании выросли примерно на 33% в 2026 году, демонстрируя устойчивость даже в условиях всеобщего ослабления потребительских расходов.

Coca-Cola в Украине

Coca-Cola остается крупнейшим производителем безалкогольных напитков в стране и занимает 61 позицию в рейтинге крупнейших частных компаний Украины. В 2024 году выручка компании выросла на 17% и превысила 16 млрд грн, что больше, чем у ближайших конкурентов: "Оболони" (12,8 млрд грн) и "Сандоры " (12,2 млрд грн).

Обе компании Coca-Cola обновили руководство летом 2025 года. В июне 2025 года генеральным директором "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" стал 40-летний Душан Митрев, сменивший в должности Аднана Топича. В мае временно исполняющей обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед" назначена Татьяна Ставицкая вместо Елены Середы.

После падения выручки в 2022 году из-за войны и повреждения завода Coca-Cola за два последующих года не только возобновилась, но и превысила довоенные результаты. Кроме того, в течение 2022-2024 годов компания опережала за выручкой своего главного конкурента – PepsiCo. До этого по крайней мере пять лет лидировала PepsiCo.

3 сентября 2026 г. Россия ударила по заводу Coca-Cola под Киевом. Зеленский назвал это "чётким сигналом США". В ходе российской атаки под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.