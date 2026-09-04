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Росія вдарила по заводу Coca-Cola під Києвом: Зеленський назвав це "чітким сигналом США"

Coca-Cola
Росіяни вдарили по заводу Coca-Cola на Київщині / Depositphotos

Під час російської атаки 3 вересня під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola , що розташований у Броварському районі Київської області.

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Чіткий сигнал Америці"

 "Росіяни своїм дроном ударили по заводу Coca-Cola, вже Coca-Cola в них такий ворог, що вони його спалюють своїми "шахедами". Чіткий російський сигнал Америці – росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство" - наголосив гарант.  

Він пообіцяв, що у відповідь на цю російську тактику будуть українські асиметричні операції.

"Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту – підтвердження на території Саратовського регіону", - розповів Зеленський. 

Coca-Cola підтвердила пошкодження виробництва

Раніше медіа повідомили про російський удар по заводу Coca-Cola, виникла пожежа. Йдеться про завод Coca-Cola Beverages Ukraine у селищі Велика Димерка Броварського району.

Як пише "Українська правда", один БпЛА влучив у склади готової продукції. За попередньою інформацією, жертв немає.

Також представник "Кока-Кола Беверіджиз Україна" Андрій Бублик підтвердив Forbes Ukraine, що виробничий об’єкт Coca-Cola у Броварському районі 3 вересня зазнав пошкоджень. 

За даними YouControl, у 2025 році "Кока-Кола Україна Лімітед" наростила виторг на 56,5% – до 531,5 млн грн. Водночас чистий прибуток упав більш ніж утричі – до 2,4 млн грн, а рентабельність скоротилася до 0,45%. Активи компанії зросли до 410 млн грн.

Удар по американському бізнесу

Це не перший удар військ РФ по підприємствах американських компаній в Україні. 

23 серпня російська армія завдала ударів по фабриці в Тростянці в Сумській області, яка належить відомій американській транснаціональній корпорації Mondelēz International. Компанія представляє такі бренди: "Корона", Milka, Oreo, TUC, "Люкс" та "Барні".

Під російські обстріли та атаки дронів уже потрапили об’єкти, пов’язані з великими американськими корпораціями: Cargill,The Coca-Cola Company,Boeing, Philip Morris International, Flex Ltd.та Bunge.

Росія почала цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах великих американських компаній в Україні, проте адміністрація Дональда Трампа наразі фактично не реагує на ці атаки.

Автор:
Світлана Манько

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