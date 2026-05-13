Росія б’є по бізнесу США в Україні, а Трамп мовчить: які компанії потрапили під удар

Росія почала цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах великих американських компаній в Україні, проте адміністрація Дональда Трампа наразі фактично не реагує на ці атаки

Як пише Delo.ua, про це повідомляєThe New York Times.

Зазначається, що частину атак раніше взагалі не висвітлювали у медіа, а американський бізнес дедалі більше побоюється, що Кремль цілеспрямовано б’є по інвестиціях США в Україні.

РФ б’є по бізнесу США в Україні

За даними видання, під російські обстріли та атаки дронів уже потрапили об’єкти, пов’язані з великими американськими корпораціями: Cargill, The Coca-Cola Company, Boeing, Mondelez International, Philip Morris International, Flex Ltd. та Bunge.

Частина атак, зокрема по об’єктах Cargill і Coca-Cola, раніше не отримувала широкого розголосу. Самі компанії часто уникають публічності через ризики для інвесторів, страхових виплат та фінансових ринків.

Однією з останніх стала атака на зерновий термінал Cargill на півдні України. За інформацією видання, сім російських дронів атакували об’єкт лише за три хвилини.

Видання наголошує: представники американського бізнесу в приватних розмовах переконані, що йдеться не про випадкові влучання, а про цілеспрямовану кампанію Росії проти американських економічних інтересів в Україні.

Особливе занепокоєння викликали атаки на об’єкти Coca-Cola поблизу Києва. Під удари потрапили електростанція та сонячна електростанція біля підприємства компанії. Але місцева влада вважає, що ціллю були саме об’єкти американського бренду.

Білий дім мовчить

При цьому видання зазначає, що Білий дім, незважаючи на обіцянку захищати комерційні інтереси США за кордоном, відреагував досить стримано, а адміністрація Трампа не засудила жодного такого удару публічно.

Натомість реакція обмежувалася лише “визнанням стурбованості”.

У лютому представники кількох американських компаній, зокрема Coca-Cola, Cargill та Bunge, ще одного сільськогосподарського гіганта, провели переговори з групою сенаторів США, які перебували в Україні.

"Вислухавши декількох із них, я зрозуміла, що вони вважають, що по них завдають навмисного удару", – заявила в інтерв’ю сенаторка Жанна Шахін.

Енді Хандер, голова Американської торгової палати в Україні, заявив, що росіяни "запускають ці ракети та безпілотники в надії зупинити приплив американського бізнесу в Україну".

За його словами, Москва прагне створити враження, що будь-який бізнес в Україні є надто ризикованим через постійні атаки.

За даними Американської торговельної палати, за час повномасштабної війни від російських атак постраждали 47% американських компаній, які працюють в Україні. У 38% компаній загинули або були поранені працівники.

Попри це, багато американських корпорацій не залишили український ринок і продовжують працювати навіть в умовах постійних обстрілів.

Удари РФ по американським підприємствам

У ніч на 22 лютого Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні — цивільному виробничому об’єкту компанії Mondelez у Тростянці — одному з перших великих інвестиційних проєктів США в незалежну українську економіку.

Російські війська вже не вперше атакували цивільні заводи американського бізнесу в Україні.

5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство, що належить американській компанії Bunge.

У результаті атаки на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту

В ніч на 21 серпня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по території підприємства Flex International в Мукачеві на Закарпатті. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, яку не могли погасити декілька діб.

Підприємство спеціалізується на виробництві виключно цивільної споживчої продукції, такої як кавоварки. Завод не був залучений до виробництва військової техніки чи оборонної продукції.

Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 мільйона доларів.

На відновлення виробничих потужностей заводу з держбюджету спрямують 16 мільйонів гривень.