Россия бьет по бизнесу США в Украине, а Трамп молчит: какие компании попали под удар

Россия начала целенаправленно наносить удары по объектам крупных американских компаний в Украине, однако администрация Дональда Трампа пока фактически не реагирует на эти атаки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что часть атак раньше вообще не освещалась в медиа, а американский бизнес все больше опасается, что Кремль целенаправленно бьет по инвестициям США в Украине.

РФ бьет по бизнесу США в Украине

По данным издания, под российские обстрелы и атаки дронов уже попали объекты, связанные с крупными американскими корпорациями: Cargill, The Coca-Cola Company, Boeing, Mondelez International, Philip Morris International, Flex Ltd. да Bunge .

Часть атак, в том числе по объектам Cargill и Coca-Cola, ранее не получала широкой огласки. Сами компании часто избегают публичности из-за рисков для инвесторов, страховых выплат и финансовых рынков.

Одной из последних стала атака на зерновой терминал Cargill на юге Украины. По информации издания, семь российских дронов атаковали объект всего за три минуты.

Издание отмечает: представители американского бизнеса в частных разговорах убеждены, что речь идет не о случайных попаданиях, а о целенаправленной кампании России против американских экономических интересов в Украине.

Особую обеспокоенность вызвали атаки на объекты Coca-Cola вблизи Киева. Под удары попали электростанция и солнечная электростанция у предприятия компании. Но местные власти считают, что целью были именно объекты американского бренда.

Белый дом молчит

При этом издание отмечает, что Белый дом, несмотря на обещание защищать коммерческие интересы США за границей, отреагировал достаточно сдержанно, а администрация Трампа не осудила ни одного такого удара публично.

В то же время реакция ограничивалась только "признанием обеспокоенности".

В феврале представители нескольких американских компаний, в частности Coca-Cola, Cargill и Bunge, еще одного сельскохозяйственного гиганта, провели переговоры с находившейся в Украине группой сенаторов США.

"Выслушав нескольких из них, я поняла, что они считают, что по ним наносят умышленный удар", - заявила в интервью сенатор Жанна Шахин.

Энди Хандер, глава Американской торговой палаты в Украине, заявил, что россияне "запускают эти ракеты и беспилотники в надежде остановить приток американского бизнеса в Украину".

По его словам, Москва стремится создать впечатление, что любой бизнес в Украине слишком рискован из-за постоянных атак.

По данным Американской торговой палаты, за время полномасштабной войны от российских атак пострадали 47% работающих в Украине американских компаний. В 38% компаний погибли или ранены работники.

Несмотря на это, многие американские корпорации не оставили украинский рынок и продолжают работать даже в условиях постоянных обстрелов.

Удары РФ по американским предприятиям

В ночь на 22 февраля Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине – гражданскому производственному объекту компании Mondelez в Тростянце – одному из первых крупных инвестиционных проектов США в независимую украинскую экономику.

Российские войска уже не в первый раз атаковали гражданские заводы американского бизнеса в Украине.

5 января российские войска совершили дроновую атаку по Днепру, в результате которой возник пожар и было повреждено гражданское предприятие, принадлежащее американской компании Bunge.

В результате атаки на проезжую часть города вылилось около 300 тонн масла, что существенно усложнило движение транспорта.

В ночь на 21 августа 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия Flex International в Мукачево на Закарпатье. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, который не могли погасить несколько суток.

Предприятие специализируется на производстве исключительно гражданской потребительской продукции, такой как кофеварки. Завод не был вовлечен в производство военной техники или оборонной продукции.

Американские инвестиции в компанию составили около 24,5 миллионов долларов.

на восстановление производственных мощностей заводу из госбюджета направят 16 миллионов гривен.