Росія атакувала американське підприємство, яке виробляє Milka, Oreo та Barni (ФОТО)

У ніч на 22 лютого Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні — цивільному виробничому об’єкту компанії Mondelez у Тростянці — одному з перших великих інвестиційних проєктів США в незалежну українську економіку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ракета влучила в одну з виробничих будівель. На щастя, обійшлося без жертв.

Сибіга розповів, що цей об'єкт — не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, працевлаштовує українців і робить внесок в економіку України та США.

"Коли російські ракети вражають такі об’єкти, вони атакують не лише Україну. Вони б’ють по інтересах американського бізнесу в Європі. Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, водночас атакуючи виробничі потужності, що належать американським компаніям", — написав міністр.

Про Mondelēz International

Mondelēz International — американська транснаціональна компанія, один із найбільших у світі виробників продуктів харчування. Володіє брендами Milka, Oreo, TUC, Barni, Halls та працює у 160+ країнах.

В Україні діє ПрАТ "Монделіс Україна" (Тростянецька фабрика, "Чіпси Люкс").

Удари РФ по американським підприємствам

Російські війська вже не вперше атакували цивільні заводи американського бізнесу в Україні.

5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство, що належить американській компанії Bunge.

У результаті атаки на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту

В ніч на 21 серпня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по території підприємства Flex International в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, яку не могли погасити декілька діб.

Підприємство спеціалізується на виробництві виключно цивільної споживчої продукції, такої як кавоварки. Завод не був залучений до виробництва військової техніки чи оборонної продукції.

Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 мільйона доларів.

На відновлення виробничих потужностей заводу з держбюджету спрямують 16 мільйонів гривень.