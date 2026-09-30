Музичні лейбли: як працюють та як заробляють?

Підписати контракт з лейблом мріє чи не кожен музикант-початківець. Проте водночас саме цей підпис може коштувати артисту левової частки майбутніх заробітків. Великі назви обіцяють глобальну радіоротацію й мільйонні аванси, але забирають до 90% доходу. Тоді як самостійний реліз залишає всі гроші виконавцю, щоправда, без жодної підтримки. Команда Dilo розібралася, що таке музичний лейбл, які функції він бере на себе в роботі з артистом, скільки відсотків доходу забирає за різні типи угод і чи потрібен взагалі сучасному українському музиканту такий партнер. Матеріал має ознайомчий характер.

Що таке музичний лейбл і звідки походить назва

Музичний лейбл (від англ. label) — це бренд, торгова марка або компанія, яка займається виробництвом, розповсюдженням, просуванням і фінансуванням аудіо- та відеозаписів, а ще шукає і підтримує нові музичні таланти. Назва історично походить від паперової «етикетки» в центрі вінілової платівки, на якій друкувалися логотип виробника, назва треку та виконавець.

За своєю економічною логікою лейбл можна порівняти з інвестиційною компанією чи венчурним фондом. Він вкладає гроші, зв'язки та експертизу в артиста, а натомість отримує частку від майбутніх доходів релізу. Один по-справжньому успішний артист здатен окупити витрати на десятки менш вдалих проєктів. Саме тому великі лейбли часто зосереджують основний ресурс на кількох «головних» іменах.

Які функції виконує сучасний лейбл

У 2026 році поняття лейбл вже охоплює не просто видавця фізичних носіїв, а повноцінна екосистема, що поєднує щонайменше п'ять напрямів роботи:

випуск і дистрибуція : майстеринг, метадані, ISRC-коди, завантаження треків на Spotify , Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal та інші платформи;

продакшн : оплата студійного запису, зведення, мастерингу, а іноді й роботи сесійних музикантів та авторів;

маркетинг і PR : контент-план для соцмереж, таргетована реклама, робота з блогерами, пітчинг до музичних редакторів плейлистів, радіоротація;

візуальний контент : кліпи, лірик-відео, обкладинки, фотосесії, рілси;

юридичний супровід та роялті : реєстрація прав, робота з організаціями колективного управління (в Україні — УААСП), збір роялті за публічне виконання, синхронізаційні угоди для кіно, серіалів і реклами.

Лейбл, дистриб'ютор і видавництво — у чому різниця

Одна з головних плутанин у галузі в тому, що лейбл часто ототожнюють з дистриб'ютором. Насправді це різні ланки одного ланцюга.

Дистриб'ютор технічно розміщує музику на всіх ключових платформах (Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer) і бере за це фіксовану плату або відсоток від стрімів. Лейбл робить те саме, але й додатково

інвестує в продакшн,

займається маркетингом і PR,

активно пітчить треки в плейлисти,

та бере на себе юридичний супровід, а натомість забирає частку від усіх доходів артиста.

В Україні на ринку дистрибуції традиційно домінують французька Believe та The Orchard, що належить Sony Music. Артист може взаємодіяти з дистриб'ютором і самостійно: через сервіси на кшталт Amuse, TuneCore чи Distrokid. Але в такому разі має значно менше можливостей впливати на просування треку, а у випадку проблем доводиться писати в загальну підтримку сервісу, а не конкретній людині.

Ще одна ланка — видавництво, яке бере на себе оформлення релізу, обкладинку, юридичні договори. Найбільшим музичним видавництвом в Україні називають Best Music. Лейбл, своєю чергою, може поєднувати функції видавництва, дистриб'ютора та продюсерського центру в одній структурі.

Major проти indie: у чому різниця для артиста

Ключовий вибір, перед яким стоїть будь-який виконавець, — підписуватися з великим мейджор-лейблом чи незалежним інді-лейблом. Різниця відчутна за кількома параметрами:

Major-лейбли

Великі мейджори пропонують артисту серйозні фінансові умови на старті, але натомість забирають більшу частину майбутніх доходів і довгострокові зобов'язання:

великі аванси — від $50 000 до мільйонів доларів;

доступ до глобальної радіоротації та найбільших плейлистів;

менша частка доходу для артиста — 10–25%;

багаторічні контракти на кілька релізів чи альбомів;

часто передача прав на майстер-записи лейблу.

Фактично артист обмінює масштаб і охоплення на контроль над власною творчістю та більшу частину прибутку.

Indie-лейбли

Незалежні лейбли пропонують менш вигідні умови на старті, зате дають артисту більше контролю над власною творчістю та правами:

менші аванси або їх повна відсутність;

гнучкіші умови розподілу — 50/50, 60/40, 70/30;

артист частіше зберігає права на власні майстер-записи;

контракти на один-два релізи замість багаторічних зобов'язань;

більше творчої свободи та особистий підхід.

Такий формат співпраці підходить артистам, для яких важливіші незалежність і гнучкість, ніж миттєвий масштаб просування.

І якщо у світі індустрією фактично керують три мейджори — Universal Music Group, Sony Music та Warner Music, яким разом належить понад 70% ринку, то в Україні представництв жодного з них немає. Більшість українських артистів працюють із локальними лейблами, хоча окремі виконавці, як-от Go_A після участі в Євробаченні чи Джамала, підписали контракти безпосередньо з Universal Music.

Скільки ж відсотків забирає лейбл?

Це одне з головних питань, яке хвилює артистів. Усереднені цифри по ринку виглядають так:

Тип угоди Артист отримує Лейбл отримує Major (стандарт) 10–20% 80–90% Major (зірковий артист) 20–30% 70–80% Indie (license deal) 50–70% 30–50% Distribution deal 80–95% 5–20% 360-deal (з мерчем і турами) 15–30% 70–85%

За оцінками українських лейблів, для дистрибуції чи часткового менеджменту типовий відсоток, який відходить лейблу, коливається в межах 20–30%. Втім, великий відсоток на папері ще не означає більшу суму в абсолютних грошах: мейджор-лейбл із часткою артиста лише в 15% часто приносить йому більше доходу, ніж повністю самостійний DIY-реліз із 95%. Просто за рахунок масштабу промо та охоплення аудиторії.

При цьому аванс виступає окремою моделлю. Лейбл видає артисту певну суму, яку той не повертає одразу, але яка згодом «відбивається» коштом майбутніх доходів виконавця. Наприклад, щоб повернути аванс у $100 000 лише за рахунок роялті зі стрімінгу, артисту потрібно близько 100 мільйонів прослуховувань. Ось чому такі контракти найчастіше передбачають зобов'язання випустити певну кількість треків чи альбомів, а не пряме повернення грошима.

Пітчинг у плейлисти: чому це важче зробити самостійно

Значна частина прослуховувань музики надходить не з профілю артиста, а з музичних плейлистів. Плейлисти можуть бутти редакторськими (які формують музичні редактори платформ) або авторськими (створених самими користувачами). Щоб потрапити в редакторський плейліст, потрібно пройти пітчинг, тобто заповнити спеціальну форму з деталями про трек за 14 днів до релізу чи раніше.

Артист технічно може пітчити музику самостійно через особистий кабінет на кшталт Spotify for Artists. Утім, представники українських лейблів одностайні в думці, що самостійний пітчинг значно менш ефективний. У артиста немає прямої комунікації з командами платформ, доступу до банерів на офіційних сторінках сервісів, можливості репітчингу. А також доступу до спецпроєктів зі стрімінговими платформами, які вимагають довгих перемовин між дистриб'ютором, лейблом і самою платформою.

Чи потрібен артисту лейбл у 2026 році?

Лейбл, найімовірніше, потрібен, якщо у виконавця немає бюджету на студійний запис і відео, він не розуміється на пітчингу в плейлисти, хоче потрапити на радіо чи ТБ, готовий ділитися прибутком в обмін на швидший ріст або потребує юридичного захисту у спірних ситуаціях (звинувачення в плагіаті, несанкціоновані реміксі, узгодження рекламних контрактів із брендами).

Натомість без лейблу цілком можна обійтися, якщо в артиста вже є сильна власна аудиторія (орієнтовно від 50 тисяч підписників), він комфортно почувається з самостійним DIY-маркетингом, а дохід від музики не є для нього основною метою. У такому випадку всі гроші залишаються артисту, і він не має жодних довгострокових зобов'язань перед партнером.

Ситуація суттєво змінюється при виході на міжнародний ринок. Так, у Європі чи США пробитися без підтримки лейблу практично неможливо для артиста, який не має усталеної репутації та не розуміється на роботі цих ринків.

На що звертати увагу при підписанні контракту

Юристи та операційні директори лейблів радять артистам перед підписанням угоди звернути увагу на кілька ключових пунктів:

чи надаються лейблу виключні чи невиключні права на творчість, якщо виключні поширюються не лише на дистрибуцію, а й на концертну діяльність та рекламні співпраці, артист втрачає можливість самостійно вирішувати ці питання;

зобов'язання щодо кількості релізів : чи прописана вимога випустити певну кількість треків за конкретний період, і скільки творчої свободи це залишає артисту;

умови розірвання контракту : на яких підставах можна припинити співпрацю та чи передбачені штрафні санкції.

Загальна картина показує: сучасні українські лейбли: від масштабного Moon Records до молодих Enko, Pomitni чи Kontrabass Promo. Дедалі частіше відходять від моделі повного менеджменту на користь гнучкого «сервісного» підходу, коли артист сам обирає, які саме послуги йому потрібні: від чистої дистрибуції до повного циклу 360°. Це робить індустрію менш ризикованою для виконавця, але водночас вимагає від нього чіткішого розуміння власних потреб і уважного читання умов договору перед підписом.