Торгові приміщення, офіси та земля: АРМА готує до управління “Флагман”

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до управління торгово-офісний центр “Флагман” в Івано-Франківську. До складу активу входять 16 об’єктів нерухомості, а його цільовим призначенням визначено надання майна в оренду.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Комплекс розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 72, поблизу центральної частини Івано-Франківська, міського озера та парку Тараса Шевченка.

До активу входять торгові, офісні та допоміжні приміщення, гараж, а також земельна ділянка площею 0,0337 га.

В АРМА зазначають, що комплекс придатний до використання за призначенням, а його розташування створює потенціал для комерційного використання.

Актив передали АРМА на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 3 жовтня 2022 року у справі №344/12232/22.

У справі бере участь Івано-Франківська обласна прокуратура, а досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року АРМА вже шукало управителя для “Флагмана”. Тоді ринкову вартість активу за результатами незалежної оцінки визначили на рівні майже 310 млн грн. До цього торговий центр уже передавали в управління консорціуму “Управляюча компанія КАМпарітет”.