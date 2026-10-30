Надбавка за англійську для держслужбовців і військових: кому доплачуватимуть 10%

В Україні пропонують запровадити надбавку в розмірі 10% до посадового окладу для держслужбовців, зокрема військовослужбовців, які володіють англійською мовою на рівні не нижче B2. Відповідний законопроєкт №16107 рекомендував ухвалити за основу Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба парламенту.

Англійська як перевага на держслужбі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає усунення правової невизначеності щодо виплати надбавки за володіння англійською мовою окремим категоріям працівників державного сектору. Йдеться про доплату в розмірі 10% посадового окладу для осіб, які володіють англійською на рівні не нижче B2 за шкалою CEFR.

Документ розробило Міністерство культури України. Його мета - узгодити строки набрання чинності положеннями Закону України "Про застосування англійської мови в Україні" та забезпечити практичну можливість виплати передбаченої ним надбавки.

Чому виникла необхідність змінити закон

Чинний закон "Про застосування англійської мови в Україні" передбачає встановлення надбавки в розмірі 10% посадового окладу для осіб, які обіймають визначені законом посади та володіють англійською мовою на рівні не нижче B2.

Водночас ця норма має набрати чинності лише після припинення або скасування воєнного стану та діятиме протягом чотирьох років.

Проблема полягає в тому, що строки набрання чинності положеннями про обов'язкове володіння англійською мовою для різних категорій державних службовців не збігаються зі строками запровадження надбавки.

Зокрема:

окремі положення щодо вимог до знання англійської мови для державних службовців набирають чинності через два роки після припинення або скасування воєнного стану;

інші положення почнуть діяти через чотири роки після його припинення або скасування;

частина друга статті 3 закону набула чинності 27 червня 2026 року.

Таким чином, може виникнути ситуація, коли право на отримання надбавки вже діятиме, але нормативні положення, які визначають конкретні посади та категорії працівників, ще не набудуть чинності.

Це створює правову невизначеність і може унеможливити практичну реалізацію механізму виплати додаткових коштів.

Хто визначатиме посади для отримання надбавки

Ще одна проблема, яку пропонує врегулювати законопроєкт, стосується визначення посад державної служби, для яких знання англійської мови є обов'язковим.

Чинна редакція закону передбачає, що Кабінет міністрів має затвердити перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на які повинні володіти англійською мовою.

Однак, як зазначають автори документа, державні органи мають різну структуру та штатні розписи. Через це сформувати єдиний вичерпний перелік усіх відповідних посад на рівні уряду практично неможливо.

Тому законопроєкт пропонує змінити підхід до визначення таких посад.

Зокрема, Кабінет міністрів визначатиме посадові обов'язки, завдання та функції, виконання яких передбачає обов'язкове використання англійської мови.

Водночас конкретний перелік посад у кожному державному органі затверджуватиме керівник державної служби відповідного органу. Це дасть змогу враховувати особливості його структури та розподілу повноважень між працівниками.

За оцінкою розробників, ухвалення законопроєкту не потребуватиме додаткового фінансування з державного або місцевих бюджетів.

Раніше уряд затвердив вимоги до рівня володіння англійською мовою для претендентів на окремі посади у держслужбі, освіті та науці. Мінімальний рівень залежить від посади: від B1 для топчиновників до B2 для керівників університетів і наукових установ.