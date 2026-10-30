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Український ШІ-стартап CheckEye виграв в міжнародному конкурсі $175 тисяч на ШІ-діагностику хвороб ока

Штучний інтелект діагностує хвороби за знімками ока
Штучний інтелект діагностує хвороби за знімками ока/МОЗ

Український MedTech-стартап CheckEye зайняв друге місце в міжнародному конкурсі Healthy Longevity Global Competition та отримав $175 000 на розвиток своєї технології.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Дія.City.

CheckEye — резидент Дія.City, який розробляє цифрову платформу на базі штучного інтелекту для раннього скринінгу хронічних захворювань. Технологія аналізує зображення сітківки ока та допомагає виявляти хвороби ще до появи перших симптомів.

За допомогою знімків очного дна ШІ-алгоритми оцінюють стан судинної та нервової системи людини, визначаючи мікроскопічні зміни, які важко помітити під час стандартного медичного огляду.

Технологія дозволяє проводити первинний скринінг без безпосередньої участі лікаря. Це працює наступним чином: медична сестра або медичний брат за допомогою спеціальної камери робить знімки очного дна пацієнта та завантажує їх у цифрову систему.

Штучний інтелект аналізує зображення, і вже приблизно за 30 секунд стають доступними результати, які допомагають визначити необхідність подальшого скерування до лікаря і надання консультації .

У межах престижного премії Healthy Longevity Global Competition, що шукає інновації для збільшення тривалості та якості життя, українська команда обійшла понад 9 000 учасників із більш ніж 50 країн світу. CheckEye стала першою українською компанією, яка здобула нагороду такого рівня на цьому конкурсі.

Залучене фінансування у розмірі $175 000 команда спрямує на подальший розвиток та масштабування своєї ШІ-технології ранньої діагностики на глобальному ринку.

Про CheckEye

CheckEye — українська HealthTech-компанія, яка спеціалізується на створенні технологій медичного скринінгу з використанням штучного інтелекту.

Її платформа призначена для раннього виявлення захворювань на основі аналізу зображень сітківки ока та розширення доступності профілактичних обстежень. Засновником і генеральним директором компанії є Кирило Гончарук.

Нагадаємо, торік медична платформа CheckEye, що використовує штучний інтелект для виявлення ознак діабетичної ретинопатії, вийшла на ринок Німеччини. Засновник CheckEye Кирило Гончарук підкреслюав, що вихід української платформи на основі штучного інтелекту на ринок медичних послуг Західної Європи є свідченням високої конкурентоспроможності українських рішень у сфері медицини та ІТ. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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