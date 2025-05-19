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Український стартап CheckEye, що допомагає зберегти зір завдяки ШІ, вийшов на німецький ринок

ШІ, Німеччина, діагностика, лікування, стартап
Компанія планує надати послуги мільйонам німців. Фото: Facebook-сторінка CheckEye

Українська медична платформа CheckEye, що використовує штучний інтелект для виявлення ознак діабетичної ретинопатії, вийшла на ринок Німеччини. Деталі фінансових умов щодо запуску роботи в країні наразі не розголошуються.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз CheckEye.

Вітчизняна платформа стала частиною інноваційної ініціативи Gesundheitskiosk24 від німецької компанії Aspilos GmbH. Концепція німців передбачає зручну перевірку стану здоров’я – зокрема аналізи крові, рівня вітамінів та інші дослідження – з результатами, доступними на смартфоні вже протягом 24 годин.

Співпраця розпочалася у місті Хейдельберг, і в найближчому майбутньому послуги Gesundheitskiosk24 стануть доступними в різних регіонах Німеччини. Платформа CheckEye органічно доповнила портфель рішень, запропонувавши ефективний інструмент скринінгу одного з найпоширеніших ускладнень діабету — ретинопатії.

Засновник CheckEye Кирило Гончарук підкреслює, що вихід української платформи на основі штучного інтелекту на ринок медичних послуг Західної Європи є свідченням високої конкурентоспроможності українських рішень у сфері медицини та ІТ. 

Він зазначає, що в Україні такий скринінг із точністю понад 93% пройшли майже 4 тисячі пацієнтів. Спираючись на цей досвід, команда CheckEye у партнерстві з платформою Gesundheitskiosk24 планує надати мільйонам жителів Німеччини доступ до сучасного інструменту діагностики.

Нагадаємо, українська IT-компанія TechMagic придбала польську Hitteps.

Автор:
Алік Сахно