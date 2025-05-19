Український стартап CheckEye, що допомагає зберегти зір завдяки ШІ, вийшов на німецький ринок

Українська медична платформа CheckEye, що використовує штучний інтелект для виявлення ознак діабетичної ретинопатії, вийшла на ринок Німеччини. Деталі фінансових умов щодо запуску роботи в країні наразі не розголошуються.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз CheckEye.

Вітчизняна платформа стала частиною інноваційної ініціативи Gesundheitskiosk24 від німецької компанії Aspilos GmbH. Концепція німців передбачає зручну перевірку стану здоров’я – зокрема аналізи крові, рівня вітамінів та інші дослідження – з результатами, доступними на смартфоні вже протягом 24 годин.

Співпраця розпочалася у місті Хейдельберг, і в найближчому майбутньому послуги Gesundheitskiosk24 стануть доступними в різних регіонах Німеччини. Платформа CheckEye органічно доповнила портфель рішень, запропонувавши ефективний інструмент скринінгу одного з найпоширеніших ускладнень діабету — ретинопатії.

Засновник CheckEye Кирило Гончарук підкреслює, що вихід української платформи на основі штучного інтелекту на ринок медичних послуг Західної Європи є свідченням високої конкурентоспроможності українських рішень у сфері медицини та ІТ.

Він зазначає, що в Україні такий скринінг із точністю понад 93% пройшли майже 4 тисячі пацієнтів. Спираючись на цей досвід, команда CheckEye у партнерстві з платформою Gesundheitskiosk24 планує надати мільйонам жителів Німеччини доступ до сучасного інструменту діагностики.

Нагадаємо, українська IT-компанія TechMagic придбала польську Hitteps.