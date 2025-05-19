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Украинский стартап CheckEye, помогающий сохранить зрение благодаря ИИ, вышел на немецкий рынок
Украинская медицинская платформа CheckEye, использующая искусственный интеллект для выявления признаков диабетической ретинопатии, вышла на рынок Германии. Детали финансовых условий по запуску работы в стране пока не разглашаются.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз CheckEye.
Отечественная платформа стала частью инновационной инициативы Gesundheitskiosk24 от немецкой компании Aspilos GmbH. Концепция немцев предусматривает удобную проверку состояния здоровья — в частности, анализы крови, уровня витаминов и другие исследования — с результатами, доступными на смартфоне уже в течение 24 часов.
Сотрудничество началось в городе Хейдельберг, и в ближайшем будущем услуги Gesundheitskiosk24 станут доступны в разных регионах Германии. Платформа CheckEye органически дополнила портфель решений, предложив эффективный инструмент скрининга одного из наиболее распространенных осложнений диабета — ретинопатии.
Основатель CheckEye Кирилл Гончарук подчеркивает, что выход украинской платформы на основе искусственного интеллекта на рынок медицинских услуг Западной Европы свидетельствует о высокой конкурентоспособности украинских решений в сфере медицины и IT.
Он отмечает, что в Украине такой скрининг с точностью более 93% прошли около 4 тысяч пациентов. Опираясь на этот опыт, команда CheckEye в партнерстве с платформой Gesundheitskiosk24 планирует предоставить миллионам граждан Германии доступ к современному инструменту диагностики.
Напомним, украинская IT-компания TechMagic приобрела польскую Hitteps.