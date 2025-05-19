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Украинский стартап CheckEye, помогающий сохранить зрение благодаря ИИ, вышел на немецкий рынок

ШИ, Германия, диагностика, лечение, стартап
Компания планирует предоставить услуги миллионам немцев. Фото: Facebook-страница CheckEye

Украинская медицинская платформа CheckEye, использующая искусственный интеллект для выявления признаков диабетической ретинопатии, вышла на рынок Германии. Детали финансовых условий по запуску работы в стране пока не разглашаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз CheckEye.

Отечественная платформа стала частью инновационной инициативы Gesundheitskiosk24 от немецкой компании Aspilos GmbH. Концепция немцев предусматривает удобную проверку состояния здоровья — в частности, анализы крови, уровня витаминов и другие исследования — с результатами, доступными на смартфоне уже в течение 24 часов.

Сотрудничество началось в городе Хейдельберг, и в ближайшем будущем услуги Gesundheitskiosk24 станут доступны в разных регионах Германии. Платформа CheckEye органически дополнила портфель решений, предложив эффективный инструмент скрининга одного из наиболее распространенных осложнений диабета — ретинопатии.

Основатель CheckEye Кирилл Гончарук подчеркивает, что выход украинской платформы на основе искусственного интеллекта на рынок медицинских услуг Западной Европы свидетельствует о высокой конкурентоспособности украинских решений в сфере медицины и IT.

Он отмечает, что в Украине такой скрининг с точностью более 93% прошли около 4 тысяч пациентов. Опираясь на этот опыт, команда CheckEye в партнерстве с платформой Gesundheitskiosk24 планирует предоставить миллионам граждан Германии доступ к современному инструменту диагностики.

Напомним, украинская IT-компания TechMagic приобрела польскую Hitteps.

Автор:
Алик Сахно