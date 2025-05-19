Revolut планирует инвестировать 1 млрд евро во Францию и подать заявку на получение лицензии

Финансово-технологическая компания Revolut планирует инвестировать более 1 млрд евро (1,1 млрд долларов США) во Францию и подать заявку на получение местной банковской лицензии, поскольку финтех-компания планирует расширяться по всей Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию B loomberg.

На бизнес-саммите Choose France, организованном президентом Эммануэлем Макроном в Париже 19 мая, лондонская Revolut заявила, что открывает в городе свою новую западноевропейскую штаб-квартиру, пообещав вложить инвестиции в течение трех лет и нанять за этот период не менее 200 сотрудников.

Компания находится в процессе подачи заявки на получение лицензии к французскому банковскому регулятору Prudential Supervision and Resolution Authority, известного как ACPR.

Revolut насчитывает около 300 сотрудников во Франции и 5 миллионов клиентов, что делает ее крупнейшим поставщиком цифровых финансовых услуг в Европейском союзе. Компания рассчитывает на 10 миллионов пользователей к концу 2026 года и ставит своей целью удвоить это число к 2030 году. Она уже предлагает кредиты, криптовалюту и торговлю на своем французском рынке.

Основанная в 2015 году и недавно оцененная примерно в $45 млрд, Revolut является одним из крупнейших и быстрорастущих предприятий с 55 миллионами клиентов по всему миру. Компания сообщила , что за 2024 год получила 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,1 млрд) общего дохода , а ее общий штат превысил 10 000 сотрудников.

Получив в прошлом году ограниченную лицензию в Великобритании, где 11 миллионов клиентов, компания теперь активно добивается новых разрешений по всему миру. Недавно она получила лицензию на инструменты подписных платежей (PPI) от центрального банка Индии, а в ближайшие месяцы Revolut запустит свой банк в Мексике.

В Европе французская лицензия будет добавлена к существующему континентальному банковскому разрешению Revolut от центрального банка Литвы. Вильнюс останется ключевой базой для европейской экспансии Revolut, а планы роста и продуктовые линейки по-прежнему будут привязаны к ее балтийскому хабу. При этом глобальная штаб-квартира фирмы останется в Лондоне.

Что известно о Revolut?

Revolut — финансово-технологическая компания, которая предлагает банковские услуги. Была основана в июле 2015 года россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Занимается обменом валют, платежными картами, торговлей акциями, криптовалютами, товарами.

Известно также, что являющийся россиянином Сторонский отказался от российского гражданства на фоне своего открытого выступления против войны в Украине.

Напомним, недавно Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке. Этот шаг был сделан через два года после того, как Revolut начал предлагать платежные услуги беженцам из Украины в результате полномасштабного вторжения России.