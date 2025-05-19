Revolut планує інвестувати 1 млрд євро у Францію та подати заявку на отримання ліцензії

Фінансово-технологічна компанія Revolut планує інвестувати понад 1 млрд євро (1,1 млрд доларів США) у Францію та подати заявку на отримання місцевої банківської ліцензії, оскільки фінтех-компанія планує розширюватися по всій Європі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

На бізнес-саміті Choose France, організованому президентом Еммануелем Макроном у Парижі 19 травня, лондонська Revolut заявила, що відкриває в місті свою нову західноєвропейську штаб-квартиру, пообіцявши вкласти інвестиції протягом трьох років і найняти за цей період не менше 200 співробітників.

Компанія наразі знаходиться в процесі подання заявки на отримання ліцензії до французького банківського регулятора Prudential Supervision and Resolution Authority, відомого як ACPR.

Revolut налічує близько 300 співробітників у Франції та 5 мільйонів клієнтів, що робить її найбільшим надавачем цифрових фінансових послуг у Європейському союзі. Компанія розраховує на 10 мільйонів користувачів до кінця 2026 року і ставить собі за мету подвоїти це число до 2030 року. Вона вже пропонує кредити, криптовалюту та торгівлю на своєму французькому ринку.

Заснована в 2015 році і нещодавно оцінена приблизно $45 млрд, Revolut є одним з найбільших і швидкозростаючих підприємств з 55 мільйонами клієнтів по всьому світу. Компанія повідомила, що за 2024 року отримала 3,1 млрд фунтів стерлінгів ($4,1 млрд) загального доходу, а її загальний штат перевищив 10 000 співробітників.

Отримавши торік обмежену ліцензію у Великій Британії, де має 11 мільйонів клієнтів, компанія тепер активно домагається нових дозволів по по всьому світу. Нещодавно вона отримала ліцензію на інструменти передплатних платежів (PPI) від центрального банку Індії, а у у найближчі місяці Revolut запустить свій банк у Мексиці.

У Європі французька ліцензія буде додана до існуючого континентального банківського дозволу Revolut від центрального банку Литви. Вільнюс залишиться ключовою базою для європейської експансії Revolut, а плани зростання та продуктові лінійки, як і раніше, будуть прив'язані до її балтійського хабу. При цьому глобальна штаб-квартира фірми залишиться у Лондоні.

Що відомо про Revolut?

Revolut — фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була заснована у липні 2015 року росіянином Ніколаєм Сторонським та українцем Владом Яценком. Займається обміном валют, платіжними картками, торгівлею акціями, криптовалютами, товарами.

Відомо також, що Сторонський, який є росіянином, відмовився від російського громадянства на тлі свого відкритого виступу проти війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою. Цей крок було зроблено через два роки після того, як Revolut почав пропонувати платіжні послуги біженцям з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.