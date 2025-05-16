Украинская IT-компания TechMagic приобрела польскую Hitteps

Украинская IT-компания TechMagic объявила о приобретении консалтинговой фирмы Hitteps со штаб-квартирой в Варшаве. Она специализируется на внедрении решений и консалтинге в экосистеме Salesforce. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз на сайте TechMagic.

Для TechMagic — это возможность усилить собственную инженерную экспертизу в Salesforce путем реализации проектов. В компании отмечают, что направление Salesforce стремительно растет как в мире, так и в рамках их бизнеса.

Salesforce — это одна из самых популярных в мире облачных платформ для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, от англ. Customer Relationship Management). Она помогает компаниям эффективно управлять продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов, аналитикой и автоматизацией бизнес-процессов.

Отмечается, что экспертиза Hitteps в Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud и B2B Commerce расширит возможности TechMagic в этой сфере. Кроме того, опыт Hitteps в сотрудничестве с некоммерческими организациями в Польше открывает для компании новый сегмент клиентов.

Это уже второе поглощение для TechMagic. В 2022 году компания приобрела киевскую Dynamo Development. В этот раз TechMagic сначала рассматривала возможные соглашения в Великобритании, однако договориться с местными игроками не удалось. После этого компания сместила фокус на польский рынок — и уже через месяц, при поддержке M&A-офиса Львовского IT Кластера, успешно заключила соглашение с Hitteps.

Что известно о TechMagic

TechMagic — украинская IT-компания с центром разработки во Львове, специализирующаяся на создании веб- и мобильных решений разного уровня сложности для крупных брендов и стартапов. Ее основали IT-специалисты Олег Дац, Андрей Кузьмич и Лидия Дац в 2014 году.

В портфолио компании указано создание официальной платформы для онлайн-стриминга Олимпийских игр, а также проекты в сфере медиа, fintech и healthtech. В настоящее время в TechMagic работает более 300 сотрудников. Компания имеет клиентов в США и Великобритании, но планирует еще больше расширять свое международное присутствие.

Напомним, Google предоставит финансирование еще 30 украинским стартапам.