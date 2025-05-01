IT-экспорт Украины в марте вырос до $545 млн, но годовой показатель снизился на 1,3%

В марте 2025 года объем IT-экспорта Украины вырос на 1,9% по сравнению с февралем, достигнув $545 миллионов. Однако по сравнению с первым кварталом 2024 года годовой показатель снизился на 1,3%.

Об этом сообщает Львовский ІТ Кластер.

Основные цифры

В марте 2025 года IT-экспорт был на 3,5% или $20 млн меньше, чем в марте 2024 года.

Первый квартал 2025 года принес Украине и $1,57 миллиарда от экспорта IT-продукции. Это на 1,3% или $21 млн меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также по сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатели снизились на 5,9%, что составляет 99 миллионов долларов.

В марте 2025 года украинская экономика получила на $10 миллионов больше по сравнению с февралем, что также на 3,6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В марте 2024 года доля компьютерных услуг составила 39% общего экспорта услуг.

Общий объем экспортной выручки всех услуг Украины в марте этого года достиг $1,28 миллиарда, что на $28 миллионов или 2,2% больше по сравнению с февралем.

"Несмотря на незначительный рост показателей в марте по отношению к январю и февралю, первый квартал этого года демонстрирует общее сокращение экспорта ИТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сигнализирует о том, что рынок не падает стремительно, а продолжает работать в режиме осторожной стабилизации", — заключает Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера.

Напомним, общее количество сотрудников в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уменьшилось за три года войны на 20 тысяч. На половину снизилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group, а EPAM сократилась на 31%.