IT-експорт України у березні зріс до $545 млн, але річний показник знизився на 1,3%

У березні 2025 року обсяг IT-експорту України зріс на 1,9% порівняно з лютим, досягнувши $545 мільйонів. Однак, порівняно з першим кварталом 2024 року, річний показник знизився на 1,3%.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер.

Основні цифри

У березні 2025 року IT-експорт був на 3,5% або $20 млн менший, ніж у березні 2024 року.

Перший квартал 2025 року приніс Україні $1,57 мільярда від експорту IT-продукції. Це на 1,3% або $21 мільйон менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Також порівняно з четвертим кварталом минулого року показники знизилися на 5,9%, що складає $99 мільйонів.

У березні 2025 року українська економіка отримала на $10 мільйонів більше порівняно з лютим, що також на 3,6% перевищує показники за аналогічний період минулого року. У березні 2024 року частка комп'ютерних послуг становила 39% від загального експорту послуг.

Загальний обсяг експортної виручки всіх послуг України у березні цього року досяг $1,28 мільярда, що на $28 мільйонів або 2,2% більше порівняно з лютим.

"Попри незначний ріст показників у березні відносно січня та лютого, перший квартал цього року демонструє загальне скорочення експорту ІТ-послуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це сигналізує про те, що ринок не падає стрімко, а продовжує працювати в режимі обережної стабілізації", - підсумовує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Нагадаємо, загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася за три роки війни на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.