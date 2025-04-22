Які зарплати в українських IT-спеціалістів за кордоном та в Україні

Чверть IT-фахівців в Україні мають зарплату у діапазоні від $1000 до $2000. Близько половини спеціалістів отримують до $3000. А от зарплату вище $6000 мають лише 9%.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Зазначається, що айтівці, які зараз за кордоном, мають вищі зарплати. Це пов’язано з тим, що через повномасштабне вторгнення частіше переїжджали більш високооплачувані спеціалісти. Тільки 35% з тих, хто живе за кордоном, отримують до $3000, а понад $6000 заробляють 19% з них.

Крім того, зберігається значна різниця в зарплатах технічних і нетехнічних фахівців в ІТ. Доходи технічних фахівців помітно вищі за доходи нетехнічних — як в Україні, так і за кордоном. В Україні 65% нетехнічних фахівців отримують до $2000 проти 33% серед технічних. Серед фахівців за кордоном така зарплата у 43% нетехнічних фахівців і 16% технічних.

Більш як $6000 заробляє лише 1% нетехнічних фахівців в Україні і 6% за кордоном. Тільки 15% нетехнічних фахівців в Україні заробляють понад $3000.

Найпомітніший зсув відбувся у зарплатах нетехнічних фахівців. В Україні частка тих, хто заробляє до $1000, зменшилась з 30% до 25%, за кордоном — з 11% до 7%.

Найбільше заробляють в США

За даними аналітиків, найвищі зарплати у айтівців, які виїхали в США, — 26% з них заробляють понад $10 000. І в Україні, і в Європі такі зарплати є рідкістю: залежно від країни, їх отримують лише 1-3% айтівців.

Зарплати тих, хто переїхав до Канади, вищі, ніж у тих, хто переїхав до Європи, проте помітно нижчі, ніж в США. 24% українських фахівців в Канаді заробляють понад $6000 «чистими», а 6% — понад $10 000.

У Європі найвищі «чисті» зарплати у айтівців, які переїхали до Великої Британії, Іспанії, Португалії, Хорватії та Словаччини. Близько 20% з них заробляють понад $6000.

У Німеччині, Румунії, Болгарії та Чехії частка айтівців з «чистими» зарплатами понад $6000 майже така ж, як в Україні: 9-14%.

$1000 — гарний старт для новачка

Як повідомляють аналітики, 10% розробників в Україні отримують від $6200, за кордоном — від $7480.

Найоплачуваніші AQA в Україні отримують від $5280, Manual QA — від $3300. Топзарплати тестувальників за кордоном у середньому на 13% вищі, ніж в Україні.

Найоплачуваніші фахівці у Tech Leadership (CTO/Head/Director of Engineering тощо) в Україні отримують від $12 500. В General Leadership (CEO/founder/COO/Managing Director тощо) зарплати дещо нижчі: $9850. За кордоном співвідношення протилежне: найоплачуваніші фахівці в General Leadership отримують від $18 800, в Tech Leadership — $13 400.

Хороша зарплата для новачка в ІТ в Україні зараз — $1000. Стільки заробляють 10% технічних фахівців з досвідом до року. За кордоном справи суттєво кращі: 10% найуспішніших новачків в технічних ІТ-спеціалізаціях отримують $2000.

Різниця в зарплатах в Україні та за кордоном для досвідчених технічних фахівців менша, ніж для новачків. Найоплачуваніші технічні фахівці з досвідом понад 5 років за кордоном отримують на 15% більше, ніж їхні колеги в Україні.

Стартові зарплати у нетехнічних напрямах нині можуть бути вищими, ніж в технічних. В Україні найоплачуваніші нетехнічні фахівці з досвідом до року зараз отримують від $1200 проти $1000 у технічних.

Нагадаємо, загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася за три роки війни на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.