В Україні зафіксовано рекорд закриття ІТ-ФОПів за рік: скільки айтівців залишилось

Вперше за період спостережень зафіксовано зменшення кількості активних фізичних осіб-підприємців (ФОПів) у сфері інформаційних технологій (ІТ) в Україні. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

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Про це свідчать дані дослідження DOU.

Згідно з дослідженням, за останній рік (з 24 лютого 2024 року по 24 лютого 2025 року) кількість активних ІТ-ФОПів скоротилася на 13 тисяч, або на 5%, і становить 262 093.

Основною причиною скорочення кількості активних ФОПів став рекордний показник закриття – майже 40 тисяч за рік. Це майже втричі перевищує кількість закритих ФОПів за попередній період. Проте кількість нових ІТ-ФОПів, відкритих за цей час, теж значна. За рік зареєструвалися 26 706 ФОПів у сфері ІТ, що більше, ніж за попередній період (з 24.02.23 по 24.02.24 було відкрито 17 332 ФОПи).

Аналітики відзначають тенденцію до зменшення частки айтівців, оформлених як ФОПи. За даними зарплатного опитування DOU, якщо влітку 2022 року таких було 87%, то наприкінці 2024 року – лише 62%. Натомість зростає популярність гіг-контрактів, працевлаштування за КЗпП та оформлення згідно із законодавством інших країн.

Розподіл ІТ-ФОПів за регіонами

Серед регіонів спостерігається нерівномірна динаміка. Найбільше скорочення активних ІТ-ФОПів зафіксовано у східних та південних областях, зокрема у Луганській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.

У західних областях, таких як Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська, відзначено невелике зростання. В абсолютному значенні найбільше зменшення кількості ФОПів відбулося у Харківській області та Києві.

Частка жінок серед ІТ-ФОПів

Позитивною тенденцією є зростання частки жінок серед ІТ-ФОПів, яка наразі становить 31%. Майже половину (48%) нових зареєстрованих ФОПів у сфері ІТ за останній рік відкрили жінки. Частка жінок серед ІТ-ФОПів поступово зростає в більшості регіонів. Лідерами за часткою жінок, як і торік, залишаються Львівська, Київська та Івано-Франківська області.

Це зростання зумовлене високою часткою жінок серед нових ІТ-ФОПів. 48% ФОПів, зареєстрованих за останній рік, становлять жінки. Водночас темпи закриття ІТ-ФОПів майже не відрізняються серед чоловіків та жінок. За рік свої ФОПи закрили 16% жінок, які їх мали, і 14% чоловіків.

І серед чоловіків, і серед жінок кількість тих, хто закрив ФОП, перевищила кількість нових ФОПів. За рік кількість активних ФОПів, відкритих чоловіками, зменшилася на 7%, або на 12 684 осіб. Серед жінок падіння становило 1%, або 502 фахівчині.

Найпопулярнішим КВЕДом серед айтівців залишається «62.01 Комп’ютерне програмування», хоча кількість зареєстрованих за ним фахівців продовжує зменшуватися.

Нагадаємо, у березні 2025 року кількість вакансій для досвідчених IT-спеціалістів з досвідом роботи понад 5 років перевищує довоєнні показники. Ринок також характеризується високою активністю пошукачів. Найбільший приріст попиту спостерігався на AI/ML-фахівців та архітекторів.