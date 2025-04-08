В Украине зафиксирован рекорд закрытия ІТ-ФЛП за год: сколько айтишников осталось

Впервые за период наблюдений зафиксировано уменьшение количества активных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере информационных технологий (ІТ) в Украине. Однако общее количество айтишников почти не изменилось – на уровне до 300 тысяч.

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Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.

Согласно исследованию, за последний год (с 24 февраля 2024 года по 24 февраля 2025 года) количество активных ІТ-ФЛП сократилось на 13 тысяч, или на 5%, и составляет 262 093 .

Основной причиной сокращения количества активных ФЛП стал рекордный показатель закрытия – почти 40 тысяч в год. Это почти в три раза превышает количество закрытых ФЛП за предыдущий период. Однако количество новых ІТ-ФЛП, открытых за это время, тоже значительно. За год зарегистрировались 26 706 ФЛП в сфере ІТ, что больше, чем за предыдущий период (с 24.02.23 по 24.02.24 было открыто 17 332 ФЛП).

Аналитики отмечают тенденцию к уменьшению доли айтовцев, оформленных как ФЛП. По данным зарплатного опроса DOU, если летом 2022 года таких было 87%, то в конце 2024 года – только 62%. Растет же популярность гиг-контрактов, трудоустройство по КЗоТ и оформление согласно законодательству других стран.

Распределение ІТ-ФЛП по регионам

Посреди регионов наблюдается неравномерная динамика. Наибольшее сокращение активных ІТ-ФЛП зафиксировано в восточных и южных областях, в частности в Луганской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

В западных областях, таких как Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская, отмечен небольшой рост. В абсолютном смысле наибольшее уменьшение количества ФЛП произошло в Харьковской области и Киеве.

Доля женщин среди ІТ-ФЛП

Положительной тенденцией является рост доли женщин среди ІТ-ФЛП, которая составляет 31%. Почти половина (48%) новых зарегистрированных ФЛП в сфере ІТ за последний год открыли женщины. Доля женщин среди ІТ-ФЛПов постепенно растет в большинстве регионов. Лидерами по части женщин, как и в прошлом году, остаются Львовская, Киевская и Ивано-Франковская области.

Этот рост обусловлен высокой долей женщин среди новых ІТ-ФЛП. 48% ФЛП, зарегистрированных за последний год, составляют женщины. В то же время темпы закрытия ІТ-ФЛП почти не отличаются среди мужчин и женщин. За год свои ФЛП закрыли 16% имевших их женщин и 14% мужчин.

И среди мужчин, и среди женщин количество закрывших ФЛП превысило количество новых ФЛП. За год количество активных ФЛПов, открытых мужчинами, уменьшилось на 7%, или на 12 684 человек. Среди женщин падение составляло 1%, или 502 специалиста.

Самым популярным КВЭД среди ІТ остается "62.01 Компьютерное программирование", хотя количество зарегистрированных за ним специалистов продолжает уменьшаться.

Напомним, в марте 2025 количество вакансий для опытных IT-специалистов с опытом работы более 5 лет превышает довоенные показатели. Рынок также характеризуется высокой активностью поисковиков. Наибольший рост спроса наблюдался на AI/ML-специалистов и архитекторов.