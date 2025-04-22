Какие зарплаты у украинских IT-специалистов за рубежом и в Украине

У четверти IT-специалистов в Украине зарплата в диапазоне от $1000 до $2000. Около половины специалистов получают до $3000. А вот зарплату выше $6000 имеют всего 9%.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Отмечается, что айтовцы, которые сейчас за границей, имеют более высокие зарплаты. Это связано с тем, что из-за полномасштабного вторжения чаще переезжали более высокооплачиваемые специалисты. Только 35% из живущих за границей получают до $3000, а более $6000 зарабатывают 19% из них.

Кроме того, сохраняется значительное различие в зарплатах технических и нетехнических специалистов в ИТ. Доходы технических специалистов заметно выше нетехнических доходов — как в Украине, так и за рубежом. В Украине 65% нетехнических специалистов получают до 2000 долларов против 33% среди технических. Среди специалистов за границей такая зарплата у 43% нетехнических и 16% технических.

Более $6000 зарабатывает только 1% нетехнических специалистов в Украине и 6% за границей. Только 15% нетехнических специалистов в Украине зарабатывают более 3000 долларов.

Самый заметный оползень произошел в зарплатах нетехнических специалистов. В Украине доля зарабатывающих до $1000 уменьшилась с 30% до 25%, за рубежом — с 11% до 7%.

Больше всего зарабатывают в США

По данным аналитиков, самые высокие зарплаты у выехавших в США айтовцев — 26% из них зарабатывают более $10 000. И в Украине, и в Европе такие зарплаты являются редкостью: в зависимости от страны, их получают только 1-3% айтовцев.

Зарплаты переехавших в Канаду выше, чем у переехавших в Европу, однако заметно ниже, чем в США. 24% украинских специалистов в Канаде зарабатывают более $6000 «чистыми», а 6% – более $10 000.

В Европе самые высокие «чистые» зарплаты у айтовцев, переехавших в Великобританию, Испанию, Португалию, Хорватию и Словакию. Около 20% из них зарабатывают более 6000 долларов.

В Германии, Румынии, Болгарии и Чехии доля айтовцев с «чистыми» зарплатами свыше $6000 почти такая же, как в Украине: 9–14%.

$1000 — хороший старт для новичка

Как сообщают аналитики, 10% разработчиков в Украине получают от $6200, за границей — от $7480.

Самые оплачиваемые AQA в Украине получают от $5280, Manual QA — от $3300.

Самые оплачиваемые специалисты в Tech Leadership (CTO/Head/Director of Engineering и т.п.) в Украине получают от $12 500. В General Leadership (CEO/founder/COO/Managing Director и т.п.) зарплаты несколько ниже: $9850. За рубежом соотношение противоположное: самые оплачиваемые специалисты в General Leadership получают от $18 800, в Tech Leadership – $13 400.

Хорошая зарплата для новичка в ИТ в Украине сейчас $1000. Столько зарабатывают 10% технических специалистов по опыту до года. За границей дела существенно лучше: 10% самых успешных новичков в технических ИТ-специализациях получают $2000.

Разница в зарплатах в Украине и за рубежом для опытных технических специалистов меньше, чем для новичков. Самые оплачиваемые технические специалисты с опытом более 5 лет за границей получают на 15% больше, чем их коллеги в Украине.

Стартовые зарплаты в нетехнических направлениях сейчас могут быть выше, чем в технических.

Напомним, общее количество сотрудников в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уменьшилось за три года войны на 20 тысяч. На половину снизилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group, а EPAM сократилась на 31%.