Украинский ИИ-стартап CheckEye выиграл в международном конкурсе $175 тысяч на ШИ-диагностику болезней глаза

Украинский MedTech-стартап CheckEye занял второе место в международном конкурсе Healthy Longevity Global Competition и получил $175 000 на развитие своей технологии.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Дія.City.

CheckEye – резидент Дія.City, разрабатывающий цифровую платформу на базе искусственного интеллекта для раннего скрининга хронических заболеваний. Технология анализирует изображение сетчатки глаза и помогает выявлять болезни еще до первых симптомов.

С помощью снимков глазного дна ИИ алгоритмы оценивают состояние сосудистой и нервной системы человека, определяя микроскопические изменения, которые трудно заметить во время стандартного медицинского осмотра.

Технология позволяет проводить первичный скрининг без непосредственного участия врача. Это работает следующим образом: медицинская сестра или медицинский брат с помощью специальной камеры делает снимки глазного дна пациента и загружает их в цифровую систему.

Искусственный интеллект анализирует изображение, и уже примерно через 30 секунд становятся доступными результаты, помогающие определить необходимость дальнейшего направления к врачу и предоставление консультации.

В рамках престижной премии Healthy Longevity Global Competition, которая ищет инновации для увеличения продолжительности и качества жизни, украинская команда обошла более 9 000 участников более чем из 50 стран мира. CheckEye стала первой украинской компанией, получившей награду такого уровня на этом конкурсе.

Привлеченное финансирование в размере $175 000 команда направит дальнейшее развитие и масштабирование своей ИИ-технологии ранней диагностики на глобальном рынке.

О CheckEye

CheckEye – украинская HealthTech-компания, специализирующаяся на создании технологий медицинского скрининга с использованием искусственного интеллекта.

Ее платформа предназначена для раннего выявления заболеваний на основе анализа изображений сетчатки и расширения доступности профилактических обследований. Основателем и генеральным директором компании является Кирилл Гончарук.

Напомним, в прошлом году медицинская платформа CheckEye, использующая искусственный интеллект для выявления признаков диабетической ретинопатии, вышла на рынок Германии. Основатель CheckEye Кирилл Гончарук подчеркивал, что выход украинской платформы на основе искусственного интеллекта на рынок медицинских услуг Западной Европы свидетельствует о высокой конкурентоспособности украинских решений в сфере медицины и ИТ.