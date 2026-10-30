Лише половина населення України може одночасно сховатися в укриттях — ДСНС

В усіх об'єктах фонду захисних споруд України наразі загалом може одночасно укритися приблизно 55% населення країни.

Як пише Dilo, про це повідомив директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ".

Лише половина населення може одночасно сховатися

Посадовець нагадав, що основними орієнтирами у цій сфері є Стратегія розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту, яку ухвалили на початку 2025 року.

Вона розрахована до 2034 року та реалізується у три етапи. Головна мета документа — забезпечити 100% населення можливістю сховатися в безпечних місцях.

"На сьогодні цей показник становить близько 55%. Тобто трохи більше половини населення може зараз одночасно укритись в усіх об'єктах фонду захисних споруд України", — зазначає Вітовецький.

Що робити бізнесу

Представник ДСНС також пояснив алгоритм дій для суб'єктів господарювання, які не мають власних сховищ і розраховують на укриття інших балансоутримувачів.

Якщо бізнес планує використовувати чужий безпечний простір, між сторонами має відбуватися діалог.

За словами Вітовецького, це нормальна практика, коли підприємство бере участь у спільному утриманні споруди чи навіть банально облаштовує там власні місця для сидіння. Головне — аби вимоги власника приміщення не були завищеними.

"Виключно балансоутримувач може визначити, чи можливо там укриватись, чи ні, і відповідно визначати умови, на яких надаватиметься частина приміщення. Доступність об'єктів фонду захисних споруд — це повноваження балансоутримувача", — наголосив спікер.

Водночас у ДСНС підкреслили, що ті, хто утримує об'єкт цивільного захисту, зобов’язані гарантувати його готовність та вільний доступ для цивільних. За неналежне утримання сховищ або безпідставне обмеження доступу законодавством передбачена адміністративна відповідальність для балансоутримувачів.

Раніше уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору. Згода колективу більше не діє.

Проте підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. Причиною повторного перегляду норм стало те, що після ініційованих два місяці тому змін чимало компаній так і не розпочали виконання базових безпекових вимог.