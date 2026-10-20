Бізнес не зможе працювати під час "жовтої" тривоги без укриття вже з 4 грудня: що передбачають нові правила

З 4 грудня 2026 року підприємства в Україні не зможуть продовжувати роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги лише за згодою трудового колективу. Для роботи за дронової загрози об’єкт має бути забезпечений укриттям, іншою захисною спорудою або належно облаштованим безпечним простором для працівників і відвідувачів.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Постанова уряду № 1092 від 4 вересня 2026 року зі змінами, внесеними постановою № 1128 від 15 вересня, визначає умови роботи бізнесу під час повітряних загроз.

Що зміниться після 4 грудня для підприємств

Постанова визначає порядок роботи суб’єктів господарювання у разі оголошення "жовтого" рівня загрози. Для роботи в звичному режимі підприємства мають до 4 грудня облаштувати укриття.

До 4 грудня роботу під час "жовтої" тривоги можна було продовжувати за погодженням із трудовим колективом. Після завершення перехідного строку такий механізм не діятиме без передбаченого захисту людей.

Погодження також не звільняє роботодавця від інших обов’язків. Підприємство має визначити порядок дій персоналу під час повітряної тривоги, забезпечити доведення сигналу до працівників і відвідувачів та належно інформувати їх про наявність або відсутність укриття чи безпечного простору.

Які захисні рішення допускають правила

Зазначається, що бізнес не зобов’язаний будувати окреме укриття. У передбачених законодавством випадках, роботодавець може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі.

Звичайна кімната без вікон або коридор укриттям не вважаються. Також усі заклади мають розмістити на вході табличку з інформацією, чи є у них укриття чи безпечне приміщення.

Який саме варіант підходить конкретному об’єкту, потрібно визначати з урахуванням установлених вимог. Водночас підприємство, яке після завершення перехідного періоду не забезпечило передбачених правил безпеки, не може обґрунтовувати продовження роботи лише наказом керівника чи рішенням трудового колективу.

Однак якщо бізнес не має ні укриття, ні належно облаштованого безпечного простору, після 4 грудня воно вже не зможе продовжувати обслуговування відвідувачів під час "жовтого" рівня загрози лише на підставі згоди працівників. Практично це означає, що за відсутності належного захисту доведеться призупиняти роботу під час такої загрози та відновлювати її після відбою.

Нагадаємо, 3 вересня уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги: "жовтий" (атака дронів) та "червоний" (ракетна або комбінована загроза).