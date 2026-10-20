Бизнес не сможет работать во время "желтой" тревоги без укрытия уже с 4 декабря: что предусматривают новые правила

С 4 декабря 2026 предприятия в Украине не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги только с согласия трудового коллектива. Для работы при дроновой угрозе объект должен быть снабжен укрытием, другим защитным сооружением или надлежащим образом обустроенным безопасным пространством для работников и посетителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Постановление правительства № 1092 от 4 сентября 2026 г. с изменениями, внесенными постановлением № 1128 от 15 сентября, определяет условия работы бизнеса во время воздушных угроз.

Что изменится после 4 декабря для предприятий

Постановление определяет порядок работы хозяйствующих субъектов в случае объявления "желтого" уровня угрозы. Для работы в обычном режиме предприятия должны до 4 декабря обустроить укрытие.

До 4 декабря работу во время "желтой" тревоги можно было продолжать по согласованию с трудовым коллективом. После окончания переходного срока такой механизм не будет действовать без предусмотренной защиты людей.

Соглашение также не освобождает работодателя от других обязанностей. Предприятие должно определить порядок действий персонала во время воздушной тревоги, обеспечить доведение сигнала работникам и посетителям и должным образом информировать их о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства.

Какие защитные решения допускают правила

Отмечается, что бизнес не обязан строить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно в здании.

Обычная комната без окон или коридор укрытием не числятся. Также все заведения должны разместить на входе табличку с информацией, есть ли у них укрытие или безопасное помещение.

Какой вариант подходит конкретному объекту, нужно определять с учетом установленных требований. В то же время предприятие, которое после завершения переходного периода не обеспечило предусмотренные правила безопасности, не может обосновывать продолжение работы только приказом руководителя или решением трудового коллектива.

Однако если у бизнеса нет ни укрытия, ни надлежаще обустроенного безопасного пространства, после 4 декабря оно уже не сможет продолжать обслуживание посетителей во время "желтого" уровня угрозы только на основании согласия работников. Практически это означает, что при отсутствии должной защиты придется приостанавливать работу при такой угрозе и возобновлять ее после отбоя.

Напомним, 3 сентября правительство приняло решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги: "желтый" (атака дронов) и "красный" (ракетная или комбинированная угроза).