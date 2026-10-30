1 млрд грн на переправи через Дніпро: Кличко пояснив роль Києва в урядовому проєкті

Київська міська влада шукає 1 млрд грн, які уряд рекомендував передбачити з міського бюджету на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них. Ініціатором проєкту виступила держава, а місця розташування переправ визначатиме військове командування.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Хто ініціював будівництво переправ

Кличко наголосив, що проєкт будівництва комбінованих водних переправ і під’їзних шляхів до них запропонувала держава. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову №1295 від 15 жовтня 2026 року.

Документ передбачає реалізацію експериментального проєкту за участю державних органів, військових адміністрацій, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Державної спеціальної служби транспорту, "Укрзалізниці" та органів місцевого самоврядування.

Проєкт розрахований на період дії воєнного стану, але не довше ніж на два роки з дня набрання постановою чинності.

Хто визначатиме місця розташування переправ

За словами Кличка, місця розміщення переправ визначатиме військове командування. Погоджуватиме їх, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

Таким чином, Київ не виступає самостійним ініціатором проєкту й не визначає місця будівництва переправ.

Звідки мають надійти 1 млрд грн

Постановою №1295 уряд рекомендував Київській міській та низці обласних військових адміністрацій разом із відповідними органами місцевого самоврядування вирішити питання щодо виділення у 2026 році коштів із місцевих бюджетів на першочергові роботи з будівництва переправ і під’їзних шляхів.

За словами Кличка, для Києва йдеться про 1 млрд грн. Наразі міська влада намагається віднайти ці кошти, щоб передати їх державним структурам для реалізації проєкту.

Отже, йдеться про державний експериментальний проєкт, до фінансування першочергових робіт у межах якого уряд рекомендував залучити місцеві бюджети. Київська влада, зі свого боку, шукає кошти, які планує передати державним структурам для його реалізації.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що у Києві почнуть будувати резервні переправи через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Тоді йшлося про насипні дамби з понтонними переправами, які мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності чинних мостів. Будувати такі об'єкти планували не лише у столиці, а й в інших регіонах України.