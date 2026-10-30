1 млрд грн на переправы через Днепр: Кличко объяснил роль Киева в правительственном проекте

Киевские городские власти ищут 1 млрд грн, которые правительство рекомендовало предусмотреть из городского бюджета на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Инициатором проекта выступило государство, а местонахождение переправ будет определять военное командование.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кто инициировал строительство переправ

Кличко подчеркнул, что проект строительства комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним предложило государство. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №1295 от 15 октября 2026 года.

Документ предусматривает реализацию экспериментального проекта с участием государственных органов, военных администраций, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, Государственной специальной службы транспорта, "Укрзализныци" и органов местного самоуправления.

Проект рассчитан на период действия военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления постановления в силу.

Кто будет определять местоположение переправ

По словам Кличко, места размещения переправ будет определять военное командование. Будет согласовывать их, в частности, Киевская городская военная администрация.

Таким образом Киев не выступает самостоятельным инициатором проекта и не определяет места строительства переправ.

Откуда должны поступить 1 млрд грн

Постановлением №1295 правительство рекомендовало Киевскому городскому и ряду областных военных администраций вместе с соответствующими органами местного самоуправления решить вопрос о выделении в 2026 году средств из местных бюджетов на первоочередные работы по строительству переправ и подъездных путей.

По словам Кличко, для Киева речь идет о 1 млрд грн. В настоящее время городские власти пытаются найти эти средства, чтобы передать их государственным структурам для реализации проекта.

Итак, речь идет о государственном экспериментальном проекте, для финансирования первоочередных работ в рамках которого правительство рекомендовало привлечь местные бюджеты. Киевские власти, со своей стороны, ищут средства, которые планируют передать государственным структурам для его реализации.

Напомним, в начале октября сообщалось, что в Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр на случай повреждения существующих мостов. Тогда речь шла о насыпных дамбах с понтонными переправами, которые должны обеспечить не менее половины пропускной способности действующих мостов. Строить такие объекты планировали не только в столице, но и других регионах Украины.